晚安小雞共犯「阿鬧」返台首發聲！政二代身分遭起底　母2度選議員

▲阿鬧身分遭起底。（圖／翻攝自阿鬧臉書）



記者施怡妏／綜合報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧），刑滿出獄後於19日晚間返台， 因他涉及「侵入住宅」、「毀損」案件遭士林地檢署發布通緝，一落地便遭逮捕。同行的還有友人「阿鬧」魯祖顯，他隨後也發聲，寫下短短17字，「一句話，到了。台灣，經歷2年又1個月8天。」阿鬧政二代的身分也被起底。

阿鬧返台後發文吐心聲

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阿鬧返台當晚就在臉書發文，簡短寫下「一句話，到了。台灣，經歷2年又1個月8天」，低調吐露心境。

隨著貼文曝光，過去身分背景再度被網友討論。粉專「靠北直播主」曾整理資料指出，阿鬧母親李美素多次投入地方選舉，2018年曾獲民進黨提名，參選台南市平地原住民議員，2022年再度以無黨籍身分參選台南市平地原住民議員。

▲阿鬧媽媽李美素。（圖／翻攝自李美素臉書）

晚安小雞認曾「花錢求助」 實際遭詐逾1300萬

面對外界盛傳花費400萬元賄賂的說法，晚安小雞坦承確實有相關支出，但強調金額並非400萬元，而是高達約1300多萬元新台幣。他表示，家人為了協助他處理相關事務，向銀行借款匯出約38萬美元，最終卻疑似遭詐騙，導致目前背負沉重債務。

對於細節，他未進一步說明，僅以一句「這個story有點too long」帶過，並表示後續會透過記者會完整對外說明。