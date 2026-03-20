　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南3場徵才釋出546職缺　大客車駕駛月薪上看70K

▲台南就業中心3月下旬連辦3場徵才活動，釋出546個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南就業中心3月下旬連辦3場徵才活動，釋出546個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


為協助求職民眾把握春季轉職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於3月下旬接力舉辦3場徵才活動，邀集21家企業參與，共釋出546個工作機會，涵蓋製造、餐飲、服務及交通運輸等產業，其中以大客車駕駛長月薪最高達7萬元最為吸睛，其次為餐飲業區主管月薪上看5萬8千元，薪資條件亮眼，為求職市場注入一波動能。

首場徵才活動將於3月23日下午1時30分至4時30分，在台南就業中心3樓會議室（東區衛民街19號）登場，現場邀請有豐製糖有限公司、美喆國際企業參與面試，另有東信輕金屬、穎佳企業、廣吉食品等廠商代收履歷，提供業務司機、物流司機、生產作業員及產線技術人員等共84個職缺。

第2場將於3月25日下午2時至4時，在南區彰南里活動中心舉行，參與企業陣容擴大，包括屈臣氏、統一超商、興南客運、築間餐飲、台南紡織、福安工業、全一電子及碳佐麻里等，另有多家企業同步代收履歷。職缺橫跨成本分析管理師、職安衛管理師、技術員、門市人員及工程師等，共計提供383個工作機會，是3場中規模最大的一場。

第3場則於3月30日下午2時至4時，再回到台南就業中心3樓會議室舉辦，由統聯客運、台南紡織及漢來美食等企業現場徵才，並搭配東信輕金屬、穎佳企業代收履歷，釋出大客車駕駛長、維修技師、化工工程師及餐飲相關職缺，共79個工作機會。

▲台南就業中心3月下旬連辦3場徵才活動，釋出546個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

此外，勞動部推動「勞工就業通計畫」，採「先僱後訓」模式，協助受國際情勢影響而離開原職的勞工重返職場。該計畫由企業提供在職訓練與導師指導，政府每人每月補助1萬2千元，最長3個月，同一雇主每年最高補助可達180萬元，降低企業培訓成本，也提升求職者穩定就業機會。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，此次徵才職缺多元，從技術職到服務業一應俱全，無論是待業民眾、轉職族或社會新鮮人，都能找到適合機會。部分參與企業更已通過「勞工就業通計畫」，提供完整訓練環境，讓求職者邊做邊學、累積實務經驗。

台南就業中心呼籲，有求職需求的民眾可把握機會到場面試，透過公立就業服務機構媒合，快速進入職場；同時也鼓勵企業加入計畫，共同打造穩定就業環境。相關活動資訊可洽06-2371218，或至台灣就業通網站查詢。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅逆轉！台灣好市多宣布降價　品項曝光
快訊／10:18規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／10:19發生地震！　預估震度3級
走私輝達GPU到中國！畫面曝光　2人被捕1台人在逃
柯一正遭起訴首發聲！　揭內幕「她設了局」
快訊／晚安小雞移送畫面曝！　遭通緝坦承「2年前的事」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

真火實戰上陣！台南左鎮消防進國小演練　學童滅火初體驗超震撼

台南3場徵才釋出546職缺　大客車駕駛月薪上看70K

長野縣辰野町來台赴埔里鎮交流　櫻花植樹深化台日友好關係

基隆中山區市政說明會登場　謝國樑面對面傾聽民意拚建設

新店陽光橋全面清洗啟動　3／30起特定時段管制通行

春暖遊新北！金山溫泉公園泡腳賞櫻　輕鬆慢活輕旅行

提升社區式長照量能　水里鄉社福大樓歷時5年竣工

清明採蒜旺季防竊升級　莿桐啟動護蒜專案守護收成

移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

台中體育嘉年華3/29登場　萬人齊動嗨翻大里高中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

真火實戰上陣！台南左鎮消防進國小演練　學童滅火初體驗超震撼

台南3場徵才釋出546職缺　大客車駕駛月薪上看70K

長野縣辰野町來台赴埔里鎮交流　櫻花植樹深化台日友好關係

基隆中山區市政說明會登場　謝國樑面對面傾聽民意拚建設

新店陽光橋全面清洗啟動　3／30起特定時段管制通行

春暖遊新北！金山溫泉公園泡腳賞櫻　輕鬆慢活輕旅行

提升社區式長照量能　水里鄉社福大樓歷時5年竣工

清明採蒜旺季防竊升級　莿桐啟動護蒜專案守護收成

移工管理、輔導與支援體系過分負擔　蘇俊賓籲政院正視

台中體育嘉年華3/29登場　萬人齊動嗨翻大里高中

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！3生肖財運旺　做3事補財庫

半路肚痛「開車門借衛生紙」　騎士瞎扯被判刑3個月

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

KID「趴女兒身上10分鐘」不敢動！老婆洗完澡驚見這幕 原因超有愛

高雄男開車「恍神」險衝進超商　連撞7機車現場畫面曝

台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單！旗艦電動車走入歷史

環球購物中心「美好購物節」衝20%回饋　50間新品牌進駐吸客

「台灣拳后」林郁婷性別爭議落幕　月底亞錦賽賽返擂台

佛堂變ATM！神鬼女出納盜領4545萬　「狂買遊戲點數」上訴求輕判

中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃...鄰居目擊　以為他要去拜拜

【這樣誰賠？】國中生騎UBike左轉 被直行車迎面撞擊趴地！

地方熱門新聞

長野縣辰野町來台赴埔里鎮櫻花植樹深化台日友好關係

水里鄉社福大樓竣工提升社區式長照量能

基隆中山區市政說明會　謝國樑面對面傾聽民意

台南安平大樓爆衝突！維修員遭毆滿臉血畫面瘋傳警方說話了

新店陽光橋全面清洗啟動　3／30起特定時段管制通行

金山溫泉公園泡腳賞櫻　輕鬆慢活小旅行

台南3場徵才釋出546職缺大客車駕駛月薪上看70K

基隆夜空直升機狂繞！驚動在地人　真相曝

亞矽創研中心空轉　謝美英憂成青埔海市蜃樓

土雞城變賭場！新化警深夜攻堅32人一網成擒

張啓楷掃街拚出線　蔡壁如陪衝刺

台南左鎮消防進國小演練學童滅火初體驗超震撼

「雙媽會」遶境　大甲媽+樓厝媽3/28起巡境屏東市

不爽被按喇叭！高雄街頭上演「暴力碰碰車」

更多熱門

相關新聞

快訊／台南永康民宅火警！　3樓狂竄火舌濃煙畫面曝光

快訊／台南永康民宅火警！　3樓狂竄火舌濃煙畫面曝光

台南市永康區中山東路20日上午7時48分許發生一起火警！警消接獲民眾報案，該處一棟3層樓建物的3樓竄出火煙，隨即派遣復興等分隊，共計18車、37名消防人員趕赴現場搶救。消防人員於上午7時56分抵達後，隨即佈線展開灌救，火勢於上午8時6分獲得控制，並於8時13分順利熄滅。經初步確認，現場無人員受困或傷亡。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方及相關單位進一步調查釐清。

台南安平大樓爆衝突！維修員遭毆滿臉血畫面瘋傳警方說話了

台南安平大樓爆衝突！維修員遭毆滿臉血畫面瘋傳警方說話了

台南東區陸橋死亡車禍　砂石車司機3萬交保

台南東區陸橋死亡車禍　砂石車司機3萬交保

台南宵夜名店「老湯鍋」易主！　新地主砸7400萬明年收回

台南宵夜名店「老湯鍋」易主！　新地主砸7400萬明年收回

台南市童軍教育發光全國績優獎提報獲獎率逾9成

台南市童軍教育發光全國績優獎提報獲獎率逾9成

關鍵字：

台南徵才職缺大客車

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

短今由上往下拍「低胸包不住上圍」！

男「戒3類早餐」躲過洗腎！醫揭飲食地雷：代謝壓力爆表

「什麼感覺都沒有」竟罹癌3期！醫揭3大安靜前兆

美軍F-35遭伊朗砲火擊中　緊急降落

沈玉琳戰勝血癌出院　送顧問愛馬仕

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面