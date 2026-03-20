台南3場徵才釋出546職缺　大客車駕駛月薪上看70K

▲台南就業中心3月下旬連辦3場徵才活動，釋出546個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為協助求職民眾把握春季轉職契機，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署台南就業中心於3月下旬接力舉辦3場徵才活動，邀集21家企業參與，共釋出546個工作機會，涵蓋製造、餐飲、服務及交通運輸等產業，其中以大客車駕駛長月薪最高達7萬元最為吸睛，其次為餐飲業區主管月薪上看5萬8千元，薪資條件亮眼，為求職市場注入一波動能。

首場徵才活動將於3月23日下午1時30分至4時30分，在台南就業中心3樓會議室（東區衛民街19號）登場，現場邀請有豐製糖有限公司、美喆國際企業參與面試，另有東信輕金屬、穎佳企業、廣吉食品等廠商代收履歷，提供業務司機、物流司機、生產作業員及產線技術人員等共84個職缺。

第2場將於3月25日下午2時至4時，在南區彰南里活動中心舉行，參與企業陣容擴大，包括屈臣氏、統一超商、興南客運、築間餐飲、台南紡織、福安工業、全一電子及碳佐麻里等，另有多家企業同步代收履歷。職缺橫跨成本分析管理師、職安衛管理師、技術員、門市人員及工程師等，共計提供383個工作機會，是3場中規模最大的一場。

第3場則於3月30日下午2時至4時，再回到台南就業中心3樓會議室舉辦，由統聯客運、台南紡織及漢來美食等企業現場徵才，並搭配東信輕金屬、穎佳企業代收履歷，釋出大客車駕駛長、維修技師、化工工程師及餐飲相關職缺，共79個工作機會。

此外，勞動部推動「勞工就業通計畫」，採「先僱後訓」模式，協助受國際情勢影響而離開原職的勞工重返職場。該計畫由企業提供在職訓練與導師指導，政府每人每月補助1萬2千元，最長3個月，同一雇主每年最高補助可達180萬元，降低企業培訓成本，也提升求職者穩定就業機會。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，此次徵才職缺多元，從技術職到服務業一應俱全，無論是待業民眾、轉職族或社會新鮮人，都能找到適合機會。部分參與企業更已通過「勞工就業通計畫」，提供完整訓練環境，讓求職者邊做邊學、累積實務經驗。

台南就業中心呼籲，有求職需求的民眾可把握機會到場面試，透過公立就業服務機構媒合，快速進入職場；同時也鼓勵企業加入計畫，共同打造穩定就業環境。相關活動資訊可洽06-2371218，或至台灣就業通網站查詢。