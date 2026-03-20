奪土地虐死翁！天道盟公主辯「腦損失憶」被打臉　二審仍判12年

▲天道盟公主竺女為奪地虐死老翁，二審維持原判12年。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）

記者葉品辰／台中報導

有「天道盟公主」之稱的竺姓女子，2023年涉嫌覬覦陳姓中風老翁名下多筆土地，設局色誘並囚禁凌虐致死，一審遭台中地院依傷害致死罪判處11年、妨害自由拘禁身障者2年，合併應執行12年；全案上訴後，台中高分院審理認為原判決事證明確、量刑適當，駁回上訴，維持12年徒刑，仍可上訴。

檢警調查，竺女於2023年底至2024年初間，得知陳姓老翁擁有多筆土地，且因中風行動不便，遂夥同張姓等人設局接近，將人帶往台中海線一帶住處及多處旅館拘禁限制行動，期間不僅押往地政機關辦理土地相關文件，還多次以徒手、掃把毆打其頭部、胸腹及四肢。2024年1月8日晚間衝突升高，竺女再度動手毆打並以腳踹踏，導致陳翁肋骨骨折、肺部塌陷及內出血等傷勢，隔日凌晨同夥發現人已失去意識，緊急送醫仍因多重創傷性休克不治，竺女則趁隙逃逸，事後遭警方查緝到案。

陳姓老翁兒子事後提告求償喪葬費30萬9010元，以及精神慰撫金400萬元，共430萬9010元，獲賠130萬9010元。竺女辯稱老翁是自行跌倒，否認致死責任，更稱自己因「小腦損傷87%」已無記憶，試圖規避責任。但法院審理認為，竺女行為與死亡結果具有相當因果關係，且竺女犯後逃逸、態度不佳，說詞與事證不符，難認有悔意，台中高分院認定原判決事證明確、量刑適當，駁回上訴，維持12年徒刑，可上訴。