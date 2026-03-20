　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

奪土地虐死翁！天道盟公主辯「腦損失憶」被打臉　二審仍判12年

▲天道盟公主,竺女。（圖／記者許權毅攝）

▲天道盟公主竺女為奪地虐死老翁，二審維持原判12年。（ETtoday資料照／記者許權毅攝）

記者葉品辰／台中報導

有「天道盟公主」之稱的竺姓女子，2023年涉嫌覬覦陳姓中風老翁名下多筆土地，設局色誘並囚禁凌虐致死，一審遭台中地院依傷害致死罪判處11年、妨害自由拘禁身障者2年，合併應執行12年；全案上訴後，台中高分院審理認為原判決事證明確、量刑適當，駁回上訴，維持12年徒刑，仍可上訴。

檢警調查，竺女於2023年底至2024年初間，得知陳姓老翁擁有多筆土地，且因中風行動不便，遂夥同張姓等人設局接近，將人帶往台中海線一帶住處及多處旅館拘禁限制行動，期間不僅押往地政機關辦理土地相關文件，還多次以徒手、掃把毆打其頭部、胸腹及四肢。2024年1月8日晚間衝突升高，竺女再度動手毆打並以腳踹踏，導致陳翁肋骨骨折、肺部塌陷及內出血等傷勢，隔日凌晨同夥發現人已失去意識，緊急送醫仍因多重創傷性休克不治，竺女則趁隙逃逸，事後遭警方查緝到案。

陳姓老翁兒子事後提告求償喪葬費30萬9010元，以及精神慰撫金400萬元，共430萬9010元，獲賠130萬9010元。竺女辯稱老翁是自行跌倒，否認致死責任，更稱自己因「小腦損傷87%」已無記憶，試圖規避責任。但法院審理認為，竺女行為與死亡結果具有相當因果關係，且竺女犯後逃逸、態度不佳，說詞與事證不符，難認有悔意，台中高分院認定原判決事證明確、量刑適當，駁回上訴，維持12年徒刑，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 1 6947 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
關稅逆轉！台灣好市多宣布降價　品項曝光
快訊／10:18規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級
快訊／10:19發生地震！　預估震度3級
走私輝達GPU到中國！畫面曝光　2人被捕1台人在逃
柯一正遭起訴首發聲！　揭內幕「她設了局」
快訊／晚安小雞移送畫面曝！　遭通緝坦承「2年前的事」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

半路肚痛「開車門借衛生紙」　騎士瞎扯被判刑3個月

高雄男開車「恍神」險衝進超商　連撞7機車現場畫面曝

佛堂變ATM！神鬼女出納盜領4545萬　「狂買遊戲點數」上訴求輕判

中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃...鄰居目擊　以為他要去拜拜

7監委搭公務車拿藥、買晚餐挨告　北檢：預算被刪光不算犯罪

女高中生校門口過馬路慘被轎車撞彈　「逆光+A柱」釀禍又不禮讓

快訊／晚安小雞移送畫面曝！涉破壞門鎖遭通緝：2年前的事情

來台旅行！日本男失蹤妻急報案　屏東警百公尺內尋回助團圓

高雄大樓清晨惡火！女住戶被煙嗆醒死裡逃生　愛犬卻燒成焦屍

Lucy國民健康操神還原！彰化消防大跳神曲　宣導掃墓不燃燒

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

台積電跌破1900能買了嗎？　分析師一句話勸退股民　真正便宜價還沒到

反擊改稱南韓有用？　林佳龍：給對方時間、相信會有效果

台中情侶雙屍案！女方父批「畜生行為」　認屍淚崩：比炸傷還恐怖

變天鋒面雨來了！北台灣轉雨 降溫再現1字頭

聯合壟斷敲竹槓！「拖吊蟑螂」2業者　北院裁定40萬交保

半路肚痛「開車門借衛生紙」　騎士瞎扯被判刑3個月

高雄男開車「恍神」險衝進超商　連撞7機車現場畫面曝

佛堂變ATM！神鬼女出納盜領4545萬　「狂買遊戲點數」上訴求輕判

中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃...鄰居目擊　以為他要去拜拜

7監委搭公務車拿藥、買晚餐挨告　北檢：預算被刪光不算犯罪

女高中生校門口過馬路慘被轎車撞彈　「逆光+A柱」釀禍又不禮讓

快訊／晚安小雞移送畫面曝！涉破壞門鎖遭通緝：2年前的事情

來台旅行！日本男失蹤妻急報案　屏東警百公尺內尋回助團圓

高雄大樓清晨惡火！女住戶被煙嗆醒死裡逃生　愛犬卻燒成焦屍

Lucy國民健康操神還原！彰化消防大跳神曲　宣導掃墓不燃燒

土地公聖誕「龍抬頭」求財禁忌一次看！3生肖財運旺　做3事補財庫

半路肚痛「開車門借衛生紙」　騎士瞎扯被判刑3個月

尷尬！助理提醒「共四案」李貞秀寫「共識案」　議事人員一頭霧水

KID「趴女兒身上10分鐘」不敢動！老婆洗完澡驚見這幕 原因超有愛

高雄男開車「恍神」險衝進超商　連撞7機車現場畫面曝

台灣特斯拉官網「停售Model S、Model X」暫停接單！旗艦電動車走入歷史

環球購物中心「美好購物節」衝20%回饋　50間新品牌進駐吸客

「台灣拳后」林郁婷性別爭議落幕　月底亞錦賽賽返擂台

佛堂變ATM！神鬼女出納盜領4545萬　「狂買遊戲點數」上訴求輕判

中油「最貪執行長」徐漢棄保潛逃...鄰居目擊　以為他要去拜拜

【搶救不治】才跟爸說去八里喝咖啡！　25歲重機女騎士自摔遭輾斃

社會熱門新聞

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

中油最貪執行長徐漢涉貪2700萬判決前落跑

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

晚安小雞談1300萬：這個story有點too long

最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　路線曝光

快訊／北市士林「1男高處墜2樓露台」！　臟器外露死亡

高雄驚傳國小生持美工刀抵同學下巴

獨／高階警官兒性騷女警遭記大過調職　

獨／晚安小雞落地被抓內幕曝！估明中午後複訊

即／晚安小雞移送畫面曝！遭通緝坦承「2年前的事情」

上櫃建設公司涉內線交易　董事長50萬交保

晚安小雞「通緝犯身份」一落地就被逮　上午移送士檢複訊

內湖高工女老師爆不倫！　「蹺班激戰」人夫同事

「台灣里」搞40家人頭商店詐走銀行14億

更多熱門

相關新聞

台中體育嘉年華3/29登場　萬人嗨翻大里高中

台中體育嘉年華3/29登場　萬人嗨翻大里高中

台中年度運動盛事「台中市體育嘉年華會」即將登場，現場熱鬧氣氛提前升溫。台中市政府運動局今（19）日於台中市議會舉行記者會暖身宣傳，邀集多名優秀運動選手與會，並透過動感演出與實績分享，展現城市深耕基層體育的成果，也為即將於3月29日在大里高中舉行的活動揭開序幕。

軟爛男疑偷襲刺擊奪命！女友「雙手抵胸前」亡

軟爛男疑偷襲刺擊奪命！女友「雙手抵胸前」亡

乖巧女疑遭偷襲刺頸亡！家屬控男友只會要錢

乖巧女疑遭偷襲刺頸亡！家屬控男友只會要錢

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

台中情侶雙屍案　女方父認屍淚崩：比炸傷還恐怖

小黃狗被安全帽打死　飼主辯誤食蚊香

小黃狗被安全帽打死　飼主辯誤食蚊香

關鍵字：

台中天道盟公主虐待囚禁判決

讀者迴響

熱門新聞

吳青峰認了：你是我的真愛　用她名字寫歌！

人妻伴遊失聯狂傳「救我」　3天後成水溝半裸浮屍

今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

她募資缺13萬南美獨旅　震撼網三觀

財產曝光！傅崐萁夫婦背債5千萬　高金素梅擁6500萬豪宅　

專家建議買1檔ETF然後忘記它　「每月1萬滾成2000萬」

日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

即／晚安小雞回來了！班機剛落地就被逮

台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

日英法6國聲明　表態願為航行安全出力

短今由上往下拍「低胸包不住上圍」！

男「戒3類早餐」躲過洗腎！醫揭飲食地雷：代謝壓力爆表

「什麼感覺都沒有」竟罹癌3期！醫揭3大安靜前兆

美軍F-35遭伊朗砲火擊中　緊急降落

沈玉琳戰勝血癌出院　送顧問愛馬仕

更多

最夯影音

更多
晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中

晚安小雞回台了！一下機秒被逮　刑事局證實：涉案通緝中
女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

青峰連兩天當李宇春演唱會嘉賓　求合體創作：別讓我等到50歲！#星光雲REELS

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

15組青創團隊打造智慧城市 新北青年局展現AI與科技應用

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

伊朗亮出「新武器」　突發緊急警告：將打擊3國家石油設施

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面