春分「巧遇」龍抬頭！本世紀僅三次發生　角宿星20時地平線緩抬頭

▲「龍抬頭」為東方蒼龍七宿中象徵龍頭的「角宿」星從地平線升起。（示意圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2026年3月20日將出現春分與「龍抬頭」同日發生的罕見曆象，本世紀僅出現三次，相較於2000多年前「龍抬頭」天象傍晚就會出現，這一景象至今已推延至今晚約20時左右，民眾可觀察象徵「龍頭」的角宿星自東方地平線緩緩升起，形成特殊天文觀察與民俗交會的現象。

《新華社》報導，春分平晝夜，蒼龍正抬頭。3月20日將迎來一場罕見的天象巧合—— 龍抬頭與春分相遇。同為春季重要節點，二者相遇概率極低，本世紀僅有三次，上一次是在2015年3月21日，下一次則要等到2045年3月20日。

▲大陸民眾在「龍抬頭」當天「剃龍頭」招福氣。（圖／CFP）

春分為農曆二十四節氣之一，依太陽在黃道上的位置劃分，當太陽運行至黃經0度，即為春分點，代表晝夜幾乎等長，而「龍抬頭」則源自古人觀測星象，與東方蒼龍七宿星體的運行有關。東方蒼龍七宿中的「角宿」星被視為「龍頭」，每年初春從東方地平線升起，形成「抬頭」意象。古人據此判斷時序，並在農曆二月初二舉行祭祀與祈福活動，逐漸形成民俗傳統。

在曆法上，包含春分的朔望月通常對應農曆二月，而春分可能落在該月任一天；當春分恰逢農曆二月初二時，便形成「巧遇」現象。至於觀測時間，專家指出，由於今年對應的公曆日期較晚，觀測時間相對提前，約晚間8時左右即可在東方夜空看到角宿星緩緩升起，呈現「蒼龍抬頭」的天象景觀。