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「家有1孩可申請外傭」144萬家戶適用　綠憂外傭可能「避重就輕」

▲▼勞動部推申請家庭幫傭放寬政策，家中有一名未滿12歲兒童即符合資格。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

▲勞動部推申請家庭幫傭放寬政策，家中有一名未滿12歲兒童即符合資格。（圖／翻攝自Facebook／陳培瑜）

記者杜冠霖／台北報導

行政院會昨拍板家庭幫傭申請新制，放寬為「只要有1名12歲以下兒童」就有資格申請，4月13日開放申請。綠委陳培瑜說明，外籍幫傭放寬到一個小孩就可申請，罕病、身障、單親等弱勢家庭將優先獲得照顧，這是既有政策資源外的另一個選項，讓勞工安心留在職場，不需在工作與家庭之間二選一。陳坦言，也聽到許多社福NGO的擔憂，由於重症照顧難度高，外籍幫傭可能「避重就輕」，傾向於選擇相對單純的家庭。會持續跟衛福部、勞動部溝通。

行政院昨發布，原先家裡有超過3位未滿6歲兒童才能申請外籍幫傭，改成只要1位未滿12歲兒童就符合資格，引發許多討論。

陳培瑜表示，她長期關注特教生、重症兒的權益，發現這次政策還有以下幾個重點：第一、特殊需求家庭優先照顧，特殊需求家庭具有「專案優先審查機制」，可優先取得人力，避免排擠效應。而且一般家庭每月需另付5千元就業安定費，特殊需求家庭只需付2千元，節省3千元。

特殊需求家庭包含下列幾種：有1名未滿12歲的罕病／身障／特殊境遇家庭兒童，或未滿6歲的發展遲緩兒童、有1名未滿12歲兒童+1名身障或單親家長、有2名未滿12歲兒童，其中1名未滿6歲、有3名未滿12歲兒童。

第二、確保家務工作品質：外籍幫傭是「輔助性的家務幫手」，協助打掃、煮飯、陪伴等家事，跟專業保姆的定位不同。此外，中央也會請「育兒指導員」到宅指導，並再提供「照顧訓練課程」。

行政院強調，這是在公共托育、育兒津貼、彈性育嬰留停、強化企業托育等既有政策資源外的另一個選項，多管齊下，希望讓勞工安心留在職場，不需在工作與家庭之間二選一。

陳培瑜坦言，她也聽到許多社福NGO的擔憂，由於重症照顧難度高，外籍幫傭可能「避重就輕」，傾向於選擇相對單純的家庭。會持續跟衛福部、勞動部溝通，希望讓政策更加精進，照顧更多有需要的家庭。

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