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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李貞秀：本人具備合法公職身分　如果是一般民眾能站上發言台嗎？

▲立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）

▲立委李貞秀。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

白委李貞秀因未出具其已放棄中華人民共和國國籍之證明、以及其在登記參選時存在「雙重戶籍」，立委資格存在爭議，致內政部官員在委員會時未接受李貞秀質詢。今（20日）立法院會國是論壇，李貞秀發言時批評，陸配是台灣人的家後、是台灣孩子的媽媽，是中華民國一份子，沒有對不起台灣，應該受到平等對待，李貞秀目前都具備合法公職身分，如果本席是一般民眾能站上發言台？請民進黨停止將弱勢當成鬥爭工具。

對於中配議題，國台辦發言人日前痛批，民進黨政府打壓、迫害中配，將採取必要措施為中配遮風擋雨，維護兩岸婚姻群體的正當權利，同時堅決打擊肆意打壓、迫害中配群體的首惡份子。

李貞秀今上台發言時表示，多元包容是台灣重要民主價值，國人依法享有權利不能被差別對待，去年賴政府違法濫權，苛扣全台五位陸配村里長年終獎金，內政部帶頭打壓特定族群、違法沒收弱勢權益，是民主法治之恥。

李貞秀指出，陸配來台落地生根、養兒育女、工作繳稅，沒有對不起台灣，這些村里長也沒有對不起台灣，這群人真心熱愛台灣、戰戰兢兢付出，受在地選民的託付，與全台七千多位村里長一樣認真服務鄉親，內政部帶頭霸凌、差別對待，視陸配為次等公民。

李貞秀強調，陸配是台灣人的家後、是台灣孩子的媽媽，是中華民國一份子，應該受到平等基本尊重對待，蔡英文時代，陸配擔任公職、民意代表從來不是問題，賴政府各種羞辱、霸凌，專找陸配麻煩，連七萬五的年終事務費都要苛扣，到底要欺壓陸配到什麼時候？

李貞秀表示，周一委員會中，自己為國人關心的居住正義議題質詢內政部，召委李伯毅卻違背主席中立、助紂為虐，掩護行政機關、自我閹割立委職權，內政部高官帶頭毀憲亂政、藐視國會，踐踏民主法治，將弱勢族群當成政治鬥爭工具，民主社會每位國人都應被平等對待。

李貞秀直言，陸配村里長與她目前都具備合法公職身分，如果本席是一般民眾能站上發言台，請民進黨停止歧視與霸凌，不能追殺陸配，盡速補齊苛扣的事務費。

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