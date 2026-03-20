美改評估中國未計畫2027攻台　顧立雄：中共軍事擴張從未停歇

▲國防部長顧立雄。（圖／記者蘇靖宸攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國防部去年評估，中共2027年具備攻台的能力。而日前美方最新威脅評估報告指出，「2027攻台」時程可能出現變化，「若可能，傾向在不動用武力的情況下達成統一」，對台海局勢釋出相對審慎訊號。對此，國防部長顧立雄今（20日）表示，中共從未放棄以武力併吞台灣，軍事擴張也持續進行，台灣應持續累積防衛實力，讓「明天不是一個適合攻台的日子」，把這日子不斷地延後。

顧立雄強調，中共從來沒有放棄以武力併吞台灣，這很清楚，且中共軍事的擴張行動也從來沒有停歇過，中共今年已經發布，要有7%的國防預算的成長，即使中共經濟成長率已經估算在5%以下，它還是以7%的幅度提升，所以軍事擴張，中共對台產生的威脅還是日漸嚴峻。

顧立雄指出，因應相關作為，就是要不斷地累積防衛實力，然後形成有效的嚇阻，讓中共成功的計算變得相當低，進而延後甚至放棄相關計畫，唯有提升自身防衛能力，讓「明天不是一個適合攻台的日子」，不斷地累積實力，把這日子不斷地延後。

至於該報告是否會影響到在野黨對軍購的態度？顧立雄強調，沒有看到中國在軍事力量提升、國防預算提升上面有所減緩，也沒有看到它任何船艦有離開台海周邊，且還是在進行聯合戰備警巡，整體軍事威脅日益升高。為了嚇阻可能的全面入侵，台灣更應持續強化整體防衛作戰能力，包括裝備建置與訓練提升，以維持足夠的嚇阻力，確保國家安全。