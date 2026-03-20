高市讚「只有川普才能帶來和平」！　表態：想親自見金正恩

▲高市早苗與川普在白宮會面。（圖／X／高市早苗）



記者王佩翊／編譯

日本首相高市早苗20日結束與美國總統川普在白宮的首腦會談後，隨即在社群平台X發文分享會談成果。她在文中強調，面對當前中東局勢緊張，「能為全世界帶來和平與繁榮的，只有川普總統」，並承諾將積極向各國遊說，全力支持美國的和平倡議。此外，高市也向川普表達想與北韓領導人金正恩親自會面的強烈願望。

開場就表態力挺川普 準備能源穩定方案



高市早苗在會談中開門見山地向川普表示，「我認為能為世界帶來和平與繁榮的只有川普總統，我會向各國積極呼籲，堅定地支持你。今天我就是為了傳達這個訊息而來。」她同時提出，希望當天的會談能聚焦在讓日美兩國共同變得更強大、更繁榮的具體方案上，並表示已準備好穩定全球能源市場的相關提案。

▲高市早苗與川普就多個議題展開討論，並達成共識。（圖／X／高市早苗）



伊朗情勢成焦點 確保荷莫茲海峽安全



高市早苗會後第一時間在社交平台X上發文，她表示，針對伊朗周邊情勢持續緊繃的問題，雙方確認了應盡快平息事態、確保荷莫茲海峽航行安全以及能源穩定供應的重要性。她強調，這些議題從守護日本國家利益的角度來看至關重要，已向川普傳達相同立場，並確認未來將持續保持緊密溝通以實現這些目標。

能源資源合作有進展 SMR技術與稀土開發成亮點

在能源與資源安全保障方面，此次會談達成多項具體合作共識。雙方同意在美國原油生產擴大與採購、小型模組化反應爐（SMR）技術合作，以及南鳥島周邊海域稀土泥開發等領域展開合作。高市指出，這些合作項目將有助於強化日本的資源與能源安全保障體系。

北韓人質問題受關注 高市盼親自會金正恩



會談也觸及中國及北韓等區域安全議題。高市在會後記者會上特別說明，關於北韓綁架日本人質問題，她向川普表示「強烈希望能直接與金正恩會面」的決心，雙方並就相關進程進行討論。高市透露，川普承諾將對此提供全面性的協助。

川普則在會談中肯定日本在中東情勢上的支持態度。川普表示，日本提供了「非常出色的支援」，與北約完全不同。