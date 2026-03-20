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社會 社會焦點 保障人權

Lucy國民健康操神還原！彰化消防大跳神曲　宣導掃墓不燃燒

▲彰化縣公墓火警頻傳，消防局第二大隊製作短影音宣導。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊臉書）

▲彰化縣公墓火警頻傳，消防局第二大隊製作短影音宣導。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

日本舞蹈天團 Avantgardey 大跳 LUCY 後，喚起了許多人的童年回憶。近日公墓火警燒不停，彰化縣消防局第二大隊為了提醒民眾遵守不燒雜草「四不一要」原則：神改編歌詞，推出逗趣的宣導短影音，找來4名女性消防員神模仿，動作整齊劃一，讓人驚呼「這也太厲害了吧！」

隨著清明節即將到來，許多民眾提前掃墓，彰化縣公墓雜草火警頻傳，讓消防人員疲於奔命。為了加深民眾對「清明掃墓不燃燒」的印象，消防局第二大隊找來4名女性消防同仁，利用「Lucy國民健康操」改編歌詞，製作短影音。

▲彰化縣公墓火警頻傳，消防局第二大隊製作短影音宣導。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊臉書）

▲彰化縣公墓火警頻傳，消防局第二大隊製作短影音宣導。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊臉書

畫面中，四名女消防員隨著洗腦的 LUCY 音樂起舞，歌詞改編成「清明火警特別多」、「消防人員有夠累」、「拜託拜託麥燃燒」等宣導語句，搭配國台語雙聲調配音，四個人動作同步整齊，臉上不時露出逗趣的表情，加深民眾印象。

消防局指出，因應掃墓人潮，從14日起至4月5日止，將在每個例假日共9天派員及車輛進駐各重點防治區域，結合無人機高空監控，提升巡查效率，並即時蒐證取締焚燒雜草及廣設取水站，防範火災發生。

重點區域包括彰化市岸頭山公墓、培元中學後方第二公墓、安溪東路第三公墓、一心南街第四公墓、員林市坡姜巷公墓、阿寶坑公墓、大村鄉第十二公墓、田中鎮第一公墓、鹿港鎮海埔公墓、福興鄉外中公墓、秀水鄉下崙公墓及二林鎮梅芳及東興公墓。

▲彰化縣公墓火警頻傳，消防局第二大隊製作短影音宣導。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊臉書）

▲彰化縣近日公墓火警頻傳。（圖／消防局提供）

消防局提醒民眾遵守「四不一要」原則：不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹，並且記得撲滅餘燼。如隨意燃燒雜草將依違反《消防法》開罰；若造成空氣污染，則可依《空氣污染防制法》處以 10 萬元的罰款。同時呼籲，若一旦發現墓地或林地發生火災，請立即撥打 119 報案。

▲彰化縣公墓火警頻傳，消防局第二大隊製作短影音宣導。（圖／翻攝自彰化縣消防局第二大隊臉書）

▲彰化縣公墓火警頻傳，消防局使用空拍機蒐證。（圖／消防局提供）

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