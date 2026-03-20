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不讓川普奪走格陵蘭！丹麥「擬炸機場跑道」聯手歐洲計畫曝光

▲▼2026年2月，格陵蘭康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq）人們參加由丹麥北極司令部組織的北極基礎訓練。（圖／路透）

▲今年2月，人們在格陵蘭康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq），參加由丹麥北極司令部組織的北極基礎訓練。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

《丹麥公共廣播公司》（DR）報導，丹麥政府一度決定，一旦美軍入侵格陵蘭，該國士兵將會投入戰鬥，並已準備好炸毀努克（Nuuk）及康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq）的機場跑道，阻止美軍飛機降落。

防川普奪取　準備戰鬥、炸跑道

DR引述12名丹麥政府與軍方高層，以及法國與德國盟友的消息人士說法報導，丹麥政府一度做出上述決定，因應美國總統川普奪取格陵蘭的企圖。此外，他們也將血袋空運至格陵蘭，以利爆發前在戰鬥時，能夠救治傷患。

《金融時報》宣稱，2名歐洲官員證實了這篇報導。不過，丹麥國防部僅回應「不予置評」，一名丹麥高級軍官則向BBC透露，「因為安全因素，只有很少數的人獲悉這次行動。」

▲▼2026年2月，格陵蘭康埃盧蘇阿克（Kangerlussuaq）人們參加由丹麥北極司令部組織的北極基礎訓練。（圖／路透）

尋求歐洲支持　委內瑞拉成導火線

報導指出，丹麥一開始向法國、德國及北歐國家尋求政治支持，希望透過展現歐洲團結、在格陵蘭舉行聯合軍事活動，以應對川普的奪取企圖。

不過，今年1月3日美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，情勢急遽升級，因為川普隔天便向記者表示，他2個月內會處理格陵蘭問題，重申「從國安角度來說，我們需要格陵蘭，它非常具有戰略意義」。

一名丹麥高層安全消息人士向DR表示，「當川普不斷表示想要接管格陵蘭，接著又發生委內瑞拉事件，我們必須認真看待所有情境」。

不久後，一支由丹麥、法國、德國、挪威及瑞典組成的小型軍事分隊，飛抵格陵蘭首府努克及康埃盧蘇阿克的機場。後續部署包括丹麥戰機與菁英部隊、一支擅長寒冷山地作戰的法國菁英分隊與軍艦等。這項對外宣稱名為「北極耐力行動」（Operation Arctic Endurance）的聯合軍演，真正目的在於應對美國潛在入侵。

▼川普多次發表有意奪取格陵蘭的言論。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普16日在華府白宮橢圓形辦公室簽署行政命令。（圖／達志影像／美聯社）

必須提高美國代價　川普已排除動武

一名丹麥國防消息人士坦言，「美國（取得格陵蘭）的代價必須被提高，美國必須採取敵對行動才能得到格陵蘭」，但也承認部隊不太可能擊退美軍攻擊。

不過，川普1月21日已在達沃斯世界經濟論壇（World Economic Forum）改口稱「我不想動武，我不會動武」，之後更表示尋求「立即談判」化解爭端。

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