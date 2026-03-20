挑戰聯邦法律！　川普肖像「24K紀念金幣」設計過關

▲民眾正在美國華盛頓特區的史密森尼國家肖像館觀看川普的肖像。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國建國250週年慶祝活動在即，一個由總統川普（Donald Trump）任命成員組成的聯邦藝術委員會，於19日一致投票通過，將推出印有川普個人肖像的24K紀念金幣。這也是川普自2025年1月展開第二任期以來，最新一波嘗試將自己名字與形象烙印在國家貨幣與公共設施上的舉動，引發法律與民主體制的激烈爭論。

24K純金幣直徑達7.6公分

根據《路透社》報導，美國鑄幣局計畫推出一系列硬幣慶祝美國250歲生日，其中這枚24K純金金幣最受矚目。聯邦美術委員會在審議過程中，討論到金幣直徑最高可達3英吋（約7.6公分）。

川普今年任命的委員會成員、白宮幕僚哈里斯（Chamberlain Harris）在表決前明確表示，這款金幣必須符合川普的偏好，「越大越好」。該金幣的設計靈感源自華盛頓國家肖像館的一張照片，幣面上的川普神情嚴肅，正俯身在辦公桌前直視前方。

▲川普肖像的美國建國250週年紀念金幣設計。（圖／路透）



法律爭議浮現 「死亡後三年」限制成焦點

除了紀念金幣，川普政府還提議發行另一款印有其肖像的1美元硬幣，並預計在今年投入市場流通。然而，跨黨派的公民造幣諮詢委員會（CCAC）成員史考林西（Donald Scarinci）指出，根據聯邦法律，禁止在任或前任總統去世滿三年之前將其肖像印在1美元硬幣上，川普此舉恐有違法之嫌。

不過，這項法律限制似乎存在「技術性漏洞」。史考林西表示，金幣與流通貨幣不同，屬於「非流通收藏幣」，因此可能規避法律約束。儘管公民造幣諮詢委員會上個月拒絕考慮該金幣提案，但史考林西直言：「我們預料他們仍會硬著頭皮把這兩款硬幣都鑄造出來。」

民主黨抨擊：獨裁者才把臉印在硬幣上

這項造幣計畫引起民主黨人的強烈不滿。聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）發表聲明抨擊，「只有君主與獨裁者會把臉印在硬幣上，民主國家的領導人不會這麼做。」他認為川普政府此舉是在扭曲美國建國250週年的精神。

事實上，這並非美國歷史上首度有現任總統肖像出現在紀念幣。1926年建國150週年時，當時的總統柯立芝（Calvin Coolidge）也曾出現在硬幣上，但當時其側面肖像是與首任總統華盛頓重疊。史考林西強調，川普版本與柯立芝完全不同，不僅尺寸更大，且僅有川普單獨出鏡。

全面「川普化」 軍艦、網站通通冠名

自2025年1月重返白宮以來，川普便致力於強化個人品牌在聯邦體系的能見度。除了此次的金幣風波，他已先後將自己的大名掛在華盛頓多處知名建築、海軍新一代軍艦級別、富豪簽證計畫、政府處方藥網站，甚至是兒童聯邦儲蓄帳戶上。

美國財政部司庫畢奇（Brandon Beach）則力挺到底，他在聲明中強調，沒有任何人的形象比現任總統川普更能代表美國與民主的恆久精神。目前金幣設計已獲川普本人批准，預計財政部長貝森特（Scott Bessent）將於近期正式下令鑄造。