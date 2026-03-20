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社會 社會焦點 保障人權

路線曝光！最貪執行長「火車+小黃」衝屏東　剪斷電子腳鐐跑了

▲中油執行長徐漢。（圖／翻攝自中油公司網站）

▲中油執行長徐漢（左）。（圖／翻攝自中油公司網站）

記者陳宏瑞、陳崑福／高雄、屏東連線報導

台灣中油前煉製事業部執行長徐漢涉收賄高達2700多萬元，案件纏訟3年半，原訂23日宣判，卻在關鍵時刻上演落跑戲碼，檢警掌握，他先現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是改搭區間車南下至屏東潮州，再隨機攔計程車前往萬巒，行蹤刻意製造斷點。中午時分在萬巒鄉公所附近下車，竟持剪刀直接剪斷電子腳鐐，隨即失聯人間蒸發。

徐漢行蹤成謎後，法院火速開出拘票，檢警全面動員追人。

檢廉調查，徐漢任內握有2億元以下採購案核定權，經手冰水機等8項工程標案，總額逼近10億元。2022年搜索時，當場在其辦公室及住處查扣現金2710萬元，另於業者住處查獲180萬元，不法金流近2900萬元，其中徐漢被控貪污2700萬元，金額驚人。

因案情重大且有串證、逃亡疑慮，徐漢曾遭羈押禁見長達1年半，直到去年6月才以500萬元交保，並配戴電子腳鐐，限制出境出海、住居及定期報到。但他始終否認犯行，甚至曾以出國參加兒子婚禮為由聲請鬆綁，均遭駁回。

徐漢最後一次報到是在18日晚間，19日上午疑似早有規劃展開逃亡。檢警掌握，他先現身左營高鐵站，卻未搭高鐵，而是改搭區間車南下至屏東潮州，再隨機攔計程車前往萬巒，行蹤刻意製造斷點。中午時分在萬巒鄉公所附近下車，竟持剪刀直接剪斷電子腳鐐，隨即失聯。

科技監控中心發出警報後，院方於下午2時許火速製發拘票，並通報楠梓分局、橋頭及屏東地檢署協力追緝，同時請海巡署加強邊境查驗，防堵徐漢潛逃出境。

屏東警方透過屏東地檢署取得檢頭地檢署拘票後，警方已著手調閱相關監視系統，追查是否有人接應及可能藏匿地點，全力查緝到案；內埔警分局也於萬巒鄉公所旁、即徐漢剪斷電子腳鐐的附近加強巡邏，目前尚未掌握徐漢行蹤。

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