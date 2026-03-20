來台旅行！日本男失蹤妻急報案　屏東警百公尺內尋回助團圓





▲屏東警分局員警幫日籍婦找到先生。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名79歲日籍婦人深夜在飯店外焦急報案，指85歲丈夫外出未歸失聯逾6小時，憂心不已。屏東警方獲報後立即展開搜尋，憑經驗鎖定周邊範圍地毯式查找，最終在距離飯店僅百公尺的超商內尋獲老翁，夫妻重逢激動相擁，為這場異鄉驚魂畫下溫馨句點，對員警熱心協助與細心關懷一再道謝。

屏東警分局建國派出所警員陳威志及孫建凱日前於深夜時段巡邏時，接獲日籍林姓婦人(年約79歲)凌晨時分報案，稱其丈夫疑似走失，擔心其安危而報警請求協助。

員警獲報後立即前往現場，發現林婦神情焦慮地站在飯店門口等待，警方立即上前關心、安撫其情緒，幸好林婦能以中文進行基本對話，其表示兩夫妻自日本來台灣旅遊，85歲的林姓丈夫(日本籍)前一晚21時許未攜帶手機就獨自出門覓食，直至凌晨3時許都尚未返回飯店，員警研判林翁應是徒步在飯店附近，於是在掌握林翁特徵後，便與林婦一起在周邊巷弄展開「地毯式訪查」，最終順利在距離飯店100公尺外的超商內尋獲林翁，日籍夫妻重逢時激動相擁，圓滿化解一場失蹤驚魂。

屏東警分局呼籲，出門在外旅遊時，可隨身攜帶住宿飯店或民宿的名片或有聯繫方式的資訊。若發生走失或迷路情形，可立即撥打 110 報案或就近向派出所求助，警方將提供最即時的協助。