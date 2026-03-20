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晚安小雞回台了！「通緝犯身份」一落地就被逮　上午移送士檢複訊

記者黃宥寧、戴若涵／台北報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）19日晚間返台， 因他涉及「侵入住宅」、「毀損」案件遭士林地檢署發布通緝，一落地便遭逮捕，金山分局預計20日上午9時30分左右會將人移送至士林地檢署複訊。

▲晚安小雞上銬步出機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲晚安小雞上銬步出機場。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

晚安小雞2024年間在柬埔寨直播時，自稱自己闖入了著名的詐騙園區「凱博園區」，還在直播中自導自演遭毆打綁架，但因破綻百出遭揭穿，引發柬埔寨政府的不滿。柬埔寨警方介入調查後，起獲疑似用來冒充鮮血的紅墨水、胸口破洞的T恤等證物。晚安小雞最終被依煽動製造社會動亂罪，判處有期徒刑2年，罰款400萬瑞爾（新台幣約3萬元），刑滿後驅逐出境。

▲晚安小雞上銬步出機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

晚安小雞於2月15日刑滿出獄，滯留於當地移民局超過一個月，親友求救外交部後，終於在3月19日返抵桃園國際機場。面對外界盛傳花費400萬試圖賄賂當局卻遭詐騙一事，晚安小雞表示，金額並非400萬元，而是1300多萬元新台幣，「這個story有點too long」，他表示將會透過記者會對外說明。

而晚安小雞因有案在身遭通緝，一落地後便遭金山分局逮捕，金山分局指出，晚安小雞在金山分局轄區內並沒有任何案件，金山分局只是基於長期與刑事局國際科的合作關係，針對此通緝案製作筆錄，僅詢問人別通緝理由，並依照士林地檢署發布的通緝文書將小雞解送至士林地檢署歸案，預計20日上午9時30分左右將會將人移送至士林地檢署。

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