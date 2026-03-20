台灣女孩「募資去南美」被罵到下架！　IG起底遊遍歐洲

▲台灣女孩出國旅遊「缺13萬元」上網募資引起爭議。（圖／翻攝自嘖嘖）

記者葉國吏／綜合報導

一名台灣女孩想去南美旅打工換宿，上網募資欠缺的13萬元旅費。原PO強調此行並非玩樂，而是要帶回「台灣背包聖經」回饋贊助者，不料計畫曝光後遭網酸爆，目前已緊急下架。另外也有網友挖出台灣女孩的IG，發現過去當事人已經遊遍歐洲，懷疑其經濟能力。對此台灣女孩也有出面解釋。

該名女網友17日在募資平台「嘖嘖」發起計畫，預計前往墨西哥、巴西、智利、玻利維亞、阿根廷及祕魯等國。雖然計畫透過農場工作、協助家務等打工換宿方式省錢，但整體18萬元的旅費仍有缺口，因此喊出口號：「贊助我，幫你省你的旅費！」

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▲台灣女孩的南美行募資計畫已經下架。（圖／翻攝網路）

稱回台將分享旅遊風險攻略

原PO在計畫中表示，返台後會將旅遊花費、路線與風險等資訊整理成冊，製作出一份提供後人參考的「背包聖經」，讓想去南美洲的人能少走冤枉路。她認為這項計畫具有實質參考價值，希望藉由群眾募資的力量達成這趟跨國壯遊。

然而，該計畫被轉發至社群後引發排山倒海的負評。大批網友留言質疑「這算是一種網路乞丐嗎？」、「贊助我買房，與你分享搬家心得」；甚至有網友肉搜出原PO的「IG」帳號，發現她早已玩遍歐洲多國，質疑其經濟能力並非真的需要外界資助。

▼台灣女孩被發現過去遊遍歐洲，在Threads回應。（圖／翻攝Threads）

遭肉搜玩遍歐洲引發誠信質疑

面對排山倒海的輿論壓力，原PO目前已將募資計畫撤回，並將個人社群帳號轉為非公開。她在「Threads」回覆留言時透露，先前去歐洲旅遊是靠家人幫忙，這次南美行則想靠自己，並坦言這是第一次嘗試募資，可能有些地方欠缺考慮。