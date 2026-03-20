快訊／台南永康民宅火警！3樓狂竄火舌濃煙　警消出動18車搶救

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市永康區中山東路一處民宅，20日上午7時48分許發生火警！警消接獲民眾報案，該處一棟3層樓建物的3樓竄出火煙，隨即派遣復興等分隊，共計18車、37名消防人員趕赴現場搶救。消防人員於上午7時56分抵達後，隨即佈線展開灌救，火勢於上午8時6分獲得控制，並於8時13分順利熄滅。經初步確認，現場無人員受困或傷亡。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方及相關單位進一步調查釐清。

▲台南市永康區中山東路20日上午7時48分許發生一起火警。（圖／記者林東良翻攝）