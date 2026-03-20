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非法偷運輝達GPU　美超微「共同創辦人、台灣總經理」遭起訴

▲▼美國人工智慧伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）。（圖／路透）

▲美國司法部19日正式起訴三名與美超微相關的人士。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部19日正式起訴三名與人工智慧伺服器大廠美超微（Super Micro Computer）相關的人士，其中包括共同創辦人廖益賢（Yih-Shyan Liaw）以及美超微台灣區總經理張瑞滄（Ruei-Tsang Chang）。這三人被指控涉嫌串謀規避出口管制法，將價值數十億美元、整合了輝達高階晶片的AI伺服器非法非法轉運至中國。消息一出，美超微股價應聲重挫8%。

非法規避出口管制　數十億美元輝達GPU運往中國

根據《路透社》報導，美國曼哈頓聯邦法院19日公布的起訴書顯示，聯邦調查局（FBI）在調查中發現，擁有美國公民身分的廖益賢、台灣籍承包商孫廷偉（Ting-Wei Sun，音譯）以及美超微台灣辦公室總經理張瑞滄，涉嫌在未取得美國商務部許可的情況下，有系統地將受管制的美國AI科技轉移給中國客戶。

司法部指出，這些被非法販售的伺服器大多整合了輝達（NVIDIA）受管制的敏感繪圖處理器（GPU）。起訴書中明確寫道，「被告與他人系統性共謀，在未獲得許可證的狀況下，將含有特定GPU的高效能伺服器轉移至中國，嚴重違反美國出口管制法律。」

偽造文書、設置假設備　手法層出不窮規避稽核

司法部調查顯示，為了掩蓋非法行徑，這三名被告涉嫌採用多種手段矇騙稽核。他們不僅偽造相關文書，甚至在進行庫存稽核時設置「虛假設備」以通過檢查。此外，他們還利用「轉手公司」作為跳板，掩蓋不當行為並隱匿真實的客戶名單。

雖然司法部在起訴聲明中並未直接點名「美超微」，但詳細描述廖益賢為「一家美國上市製造商的共同創辦人、董事會成員及業務發展資深副總裁」，該公司專門生產用於AI與雲端運算的高效能伺服器。路透社報導也直接證實，涉案人正是美超微的高層與承包商。

2人遭捕、台灣總經理在逃　美超微火速切割停職

目前，廖益賢與孫廷偉已於19日遭到逮捕。然而，另一名關鍵被告、美超微台灣區總經理張瑞滄目前仍然在逃，遭到司法機關追緝。

面對這起重大的法律風暴，美超微公司隨即發表聲明火速切割。公司表示已於19日收到聯邦檢察官通知，並強調公司本身未被列為被告。美超微已要求廖益賢與張瑞滄即刻停職休假，並終止與承包商孫廷偉的所有合作關係。

美超微在聲明中痛批，「這些人在起訴書中被指控的行為，完全違背公司政策與法規遵循控制，包括企圖規避出口管制法律等違法行為。」

儘管公司積極自清並表示將全力配合政府調查，但市場憂心重重，導致美超微股價在消息曝光後狂跌8%。

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