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女大生晾內衣褲　房東突下禁令「男生會尷尬」原因超傻眼

▲▼ 內衣,晾衣服,洗衣服,晾乾,洗曬,風乾。（圖／CFP）

▲房東禁止女大生晾內衣，原因竟是男房客投訴「看了會尷尬」。（圖／CFP）

記者柯沛辰／綜合報導

一名女大生在網上發文抱怨，半夜突然接到女房東電話，要求她別再把內衣褲晾在曬衣場，原因是有男房客投訴看了覺得尷尬，讓她忍不住疑惑，明明公共曬衣場沒分男女，為何男生可以晾內衣褲，女生卻不行？

公共曬衣場沒分男女　她納悶：男生能晾為何女生不行

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女大生在Dcard發文表示，自己曬的是款式普通、正常的內衣褲，也刻意與其他人衣服保持距離，避免風吹碰到他人衣物，何況曬衣場內也會有其他男房客直接晾內褲，「為什麼男生可以晾自己的內衣褲，但女生卻不能把自己的內衣褲曬在公共曬衣場？」

房東要求掛房內或用電扇吹　還建議前後加掛外衣

原PO指出，女房東為了這件事，半夜打給她，稱有男房客反映，看到女生內衣褲很尷尬，所以要求她以後要把內衣褲掛在房間，或自行用電風扇吹到乾，否則就算要在公共曬衣場晾內衣褲，前後也應該加掛一件外衣，以免男房客看到尷尬。

▲▼女性內褲,內褲。（圖／記者徐愷昕攝）

▲房東要求女大生自行在房間內吹乾內衣褲。（示意圖／資料照）

原PO聽了滿頭問號，「那女生是不是也可以說看到男生內褲會尷尬，男生不能晾？那大家都不要晾衣服算了？」她解釋，由於自己的房間在樓梯旁，只有一個小窗，沒有個人陽台，如果在房間內晾會很難乾，尤其女生內衣大多比較厚。

房東不解決問題　網轟男房客比較怪

原PO質疑，曬衣場屬於公共空間，是半開放式，有雨遮、欄杆跟監視器，過去曬了三個月也無人反應不妥，何況大家都有付房租、她也沒影響別人，但房東卻不想重新規劃曬衣區、解決源頭問題，而是要求女生不能曬。

許多網友看完也紛紛留言，「果然都是女性在為難女性」、「那男的為什麼要盯著別人內衣看，戲太多了吧」、「除非是盯著看，不然有什麼好尷尬的？」、「那個男生講得自己租金付比較多一樣」、「看到內褲會尷尬的話，應該是自己大頭管不住小頭吧」、「那男的最好不要去逛百貨公司，也不要逛夜市，不然看到內衣店會尷尬死」、「這年代化石也能當房東」。

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