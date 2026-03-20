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苗栗透天厝火警！恐怖黑煙狂竄5人受困　他買宵夜回家嚇傻

▲苗栗頭份市一棟透天厝今凌晨發生火警，屋內5人平安獲救，屋主兒子恰好外出買宵夜未受困。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市一棟透天厝今凌晨發生火警，屋內5人平安獲救，屋主兒子恰好外出買宵夜未受困。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市一棟透天厝今（20）日凌晨傳出火警，濃煙夾雜烈火往樓上沖，鄰居驚見火警趕緊按門鈴示警，屋主夫妻等5人被消防人員及時救出，其中4人輕微嗆傷送醫檢查並無大礙，屋主兒子恰好外出買宵夜，返家看到失火和家人狼狽模樣都嚇壞，起火原因和損失有待調查。

消防局指出，今天凌晨0時27分接獲報案，指頭份市八德一路有一棟4層樓的透天厝發生火警，大批警消人員到場後，1樓傳出陣陣火光和濃煙，火舌延燒到2樓冷氣機，並獲知2樓及4樓皆有人員受困，立即出水線試圖撲滅1樓大火。

▲苗栗頭份市一棟透天厝今凌晨發生火警，屋內5人平安獲救，屋主兒子恰好外出買宵夜未受困。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗頭份市一棟透天厝今凌晨發生火警，屋內5人平安獲救，屋主兒子恰好外出買宵夜未受困。（圖／記者楊永盛翻攝）

經過約20分鐘灌救逐步控制火勢，救災人員深入火場，分別救出2樓及4樓2名女性患者，陳姓屋主（56歲）夫妻初期滅火搶救過程中都有吸到濃煙，救護車先後將4人一同預防性送醫，檢查後並無大礙。

▲苗栗頭份市一棟透天厝今凌晨發生火警，屋內5人平安獲救，屋主兒子恰好外出買宵夜未受困。（圖／記者楊永盛翻攝）

屋主向警消說，當時都在房間休息，鄰居看到1樓起火，趕緊按門鈴示警才及時逃生。屋主的兒子火警前恰好外出買宵夜，回家時雖然看到住家一片狼藉，家人逃生一身狼狽，飽受驚嚇之餘，慶幸大家都平安脫險。至於起火原因和財物損失，有待調查和鑑定。

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