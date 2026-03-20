捉姦偷錄妻性影像　夫提告求償反被判刑4個月

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名男子阿茂（化名）為了取得妻子小美（化名）外遇的證據，竟偷偷在家中裝設監視錄影設備，結果真的拍到妻子與他人的性影像，沒想到提告之後，自己也因為此事吃上官司。法官日前審理後，依犯無故攝錄他人性影像罪，判處阿茂有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿茂為了捉姦在家中裝設監視錄影設備，卻害自己吃上官司。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂與小美現已離婚，但在尚未離婚之前，阿茂未經小美同意，就在家中客廳、走廊裝設監視錄影設備，並在2023年8月至9月間竊錄小美在家中的非公開活動。

接著，阿茂發現監視錄影設備真的拍到小美與他人的性影像，於是將影片當作證據，向法院提起民事訴訟，主張配偶權遭受侵害。小美直到收到民事起訴狀，才知道遭阿茂偷拍的事情，憤而報警提告。

法官認為，阿茂未經小美同意，恣意竊錄性影像，侵犯到小美的隱私權，也影響到個人私生活安全法益，行為確實不妥，考量到他沒有前科，素行尚可，只是因為雙方對於賠償金額的認知有差距，所以至今未能達成和解，最終依犯無故攝錄他人性影像罪，判處他有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。

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