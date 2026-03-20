今天龍抬頭！　專家曝「引龍水補庫法」讓錢滾錢

▲王老師建議，今天難得有「春分」、「頭牙」以及「龍抬頭」3股力量合一，可把握機會補財氣。（示意圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

今天（3月20日）不僅是二十四節氣中的「春分」，還恰巧碰上土地公「頭牙」與「龍抬頭」，民俗專家王老師提醒，這3股能量疊加，不僅能開運，還能使財運結構重新啟動與放大，建議民眾把握時機補財庫，啟動整年財運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王老師於臉書粉專發文表示，今天同時迎來「3大關鍵能量」，分別是「春分」、「頭牙」以及「龍抬頭」，而「春分」是全年氣場最平衡的時刻；「頭牙」是向土地公補財庫、打地基的日子；「龍抬頭」則是象徵財氣與機會正式抬升，因此3股能量疊加，不只能開運，也是讓財運結構重新啟動與放大。

王老師建議，如果想接財氣、補財庫，上午7時至9時的「辰時」是黃金時段，適合拜土地公、啟動整年財運，可以選擇前往土地公廟、福德正神廟，或在家裡個人財位為自己開運。

王老師提到，參拜土地公時，可以準備象徵圓滿的圓型水果、花生生意的花生、能夠黏財的麻糬，以及有著流動含意的酒，祈請土地公守護財庫，讓財源穩定、財氣長留，辛苦努力也能慢慢累積成福報與收穫。

王老師指出，「引龍水補庫法」也能引財入庫、補財氣，可以在「辰時」接水，曬5分鐘來「引錢龍」，再用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可除去霉運、接引龍氣；另外，可準備5枚硬幣投入水中，這盆水就是自己的丙午「開運發財水」，放置在家中財位滿7天，即可將5枚硬幣收做「開運錢母」讓錢滾錢。

王老師說，也可以把握這天剪頭髮，可擺脫不順，為一整年帶來好運氣；但要注意的是，「龍抬頭」有3大禁忌，包括避免說出「關門」讓財氣進不來、不喝象徵龍血的粥、不敲水龍頭以免財氣流失。

王老師也點名，若是財運起伏不穩、收入有但存不住、想放大財運格局、剛準備創業或轉換跑道的民眾，很適合在這一天做補財佈局，而「春分」是平衡，「頭牙」是補庫，「龍抬頭」是啟動，三者合一是少見的財運關鍵日，如果把握時機將財庫補實、令財氣上升，就能慢慢將財運走實。

延伸閱讀

▸ 交往16年分手！織織抓包前任「與朋友裸聊」 忍6年才看清

▸ 學生叫外送備註「請附3張衛生紙」遭鴨肉店公審 母心疼：還在擔心店家生意受影響

▸ 原始連結