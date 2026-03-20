川普私下討兵？　高市早苗拿「美國起草憲法」回絕

▲日本首相高市早苗。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗赴美與總統川普（Donald Trump）會面時，被媒體問及，川普是否曾私下要求日方派遣海軍艦艇，協助重新開放荷莫茲海峽。對此，高市早苗明確表示，由於「美國起草」的日本憲法限制，日方無法參與相關軍事行動。

私下被要求派兵？ 高市早苗給川普軟釘子

根據《衛報》報導，面對日本記者詢問川普是否施壓要求派兵，高市早苗坦言，她已向川普解釋，日本在海外部署武力的能力仍受到憲法制約。值得注意的是，這部憲法正是第二次世界大戰後，由美國為日本所起草。

高市早苗表示，「雖然對談內容涉及敏感性質，但雙方的共識是，確保荷莫茲海峽的安全至關重要。」她強調，在日本法律的框架下，有些行動可以採取，有些則被禁止，「因此我針對這項問題提供了詳盡且徹底的說明。」

憲法紅線不可越 軍事行動範圍有限

事實上，日本法律確實賦予首相權力，可派遣海上自衛隊艦艇執行「執法性質」的操作。例如在2009年，日本就曾參與過索馬利亞外海的反海盜任務。

然而，現行法律仍嚴格禁止日本首相下令軍艦投入實戰。儘管美日雙方對地區安全有共識，但在涉及「作戰」層面時，日本仍恪守憲法紅線。

針對美國先前攻擊伊朗的行為，高市早苗目前為止仍拒絕發表評論，並未表態該軍事行動在國際法上是否合法。