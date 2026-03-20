川普、高市會談成果　日本宣布「400億美元」核能投資計畫

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）與日本首相高市早苗於美東時間19日在白宮舉行峰會。會後雙方正式宣布加強戰略合作，日本將在美國能源計畫中投入高達730億美元（約新台幣2.3兆元）的巨額資金，其中最受矚目的莫過於耗資400億美元的「小型模組化反應爐」（SMR）興建計畫，旨在為美日同盟開創「新黃金時代」。

斥資400億美元 美日聯手進軍新世代核能

根據美日峰會發布的共同事實清單，這波能源投資的主軸鎖定在次世代核能技術。日本計畫投入400億美元（約新台幣1.3兆元），委託由通用電氣（General Electric）與日本日立製作所合資的「GE Vernova 日立」，在田納西州與阿拉巴馬州興建小型模組化反應爐。

聲明中特別讚揚，這項核能技術能為下一代提供穩定的電力來源、強化電價穩定，並提供數據中心所需的龐大電力，藉此「強化美日在全球技術競爭中的領導地位」。

天然氣發電同步擴張 鎖定賓州、德州

除了核能布局，日本也將大手筆投資美國的天然氣發電設施。計畫中包含在賓夕法尼亞州投資170億美元，以及在德克薩斯州投資160億美元興建發電廠。

這項規模龐大的能源計畫，事實上是日本政府對美承諾的一部分。去年日本承諾將在美國投資總計5500億美元，以換取川普政府對日加徵關稅的豁免權。今年2月已宣布首波360億美元的基礎設施投資，而本次則是第二波針對能源安全的重點項目。

劍指中國 美日啟動關鍵礦物行動計畫

除了能源建設，美日兩國也針對「去中國化」邁出重要一步。《路透社》指出，雙方已發布一項行動計畫，致力於在關鍵礦物與稀土供應鏈中，開發取代中國的替代方案。

這項計畫初期將針對鎳、鎵、鋰及螢石等特定礦產建立「價格下限」機制，以確保供應鏈的韌性，避免過度依賴單一市場。事實清單中列出了13項政府支持的計畫，範疇涵蓋稀土回收與礦產開發。據悉，川普與高市早在2025年10月便於東京簽署稀土框架協議，此次則是將計畫具體化。

開創同盟「新黃金時代」 向深海資源招手

在白宮的聯合聲明中指出，這些投資項目將加速兩國經濟成長，為美日同盟開創「新黃金時代」鋪路。除了陸上的能源與礦產，兩國也簽署了合作備忘錄（MOU），計畫成立工作小組加速「深海礦產資源」的開發。

日本計畫分享其在南鳥島附近的「稀土泥計畫」與多金屬結核計畫經驗，與美方共同探索海床資源，確保未來的能源與科技安全。