人妻赴泰伴遊失聯！生前狂傳「救我」　3天後半裸陳屍水溝

▲計姓人妻赴泰工作失聯，生前曾向閨蜜狂傳「救我」，不料3天陳屍後水溝。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者柯沛辰／綜合報導

中國一名計姓人妻接下伴遊工作，近日赴泰國芭達雅參加泳池派對，不料2月22日向閨蜜瘋狂發出「救我」訊息後就音訊全無，直到3天後才被發現半裸陳屍水溝。目前警方已蒐集相關證據，對涉案的中國籍29歲趙姓男子發出逮捕令，但至今仍未逮到人。

傳座標喊救命後失聯 監視器拍到遭拖上BMW

綜合外媒及陸媒報導，34歲計姓女子2月22日凌晨3點多向閨蜜發送別墅座標定位，並發了數句簡短的「救命」2字。閨蜜收到訊息後，試圖聯絡計女，但遲遲未獲回應，因此立即聯繫計女31歲的張姓丈夫。

▲人妻向閨蜜發送定位，並狂傳「救我」，最後仍難逃毒手。（圖／翻攝自微博）

丈夫得知妻子失蹤，2月23日從中國趕赴泰國，並與妻子閨蜜一同向警方報案。警方獲報後，立即趕赴芭達雅一處別墅，並調閱監視器，結果驚見趙男試圖在泳池旁抱起、拖曳已經昏迷的計女，將人從後環抱並沿著走道拖曳，最後帶上一輛黑色BMW轎車，駕車往曼谷方向駛去。

警方掌握線索後，循線找到BMW車主，但車主稱車子被一位趙姓朋友借走，借了一天後才歸還。不料3天後，距離案發地點238公里的一處村莊，當地村民25日在一處椰子園水溝中發現上半身赤裸、下身僅穿一條白色短褲的腫脹女屍，警方比對DNA後，正是下落不明的計女。

▲計女遭趙男拖行上車，3天後被尋獲時已成半裸浮屍。（圖／翻攝自星暹日報）

生前對外稱做口腔醫療銷售 家人靠她匯款接濟

根據警方調查，計女生前接下一份泳池派對的伴遊工作，並赴芭達雅私人別墅擔任「派對娛樂人員」，之後卻遇害。不過，她一直以來都向家人表示，自己在曼谷一家口腔醫療機構從事銷售工作，社交帳號也充滿相關訊息。

計女友人透露，計女在泰國有穩定收入後，持續給家裡匯款，包括孩子的教育費、公婆、爸媽的生活費，而丈夫則在國內工作並照顧孩子，「2025年，她給公公轉了5萬多塊人民幣，幾次過節還給婆婆發了紅包。」

3月13日，泰國警方已對29歲陝西籍男子趙天行發出逮捕令，指控趙男涉嫌非法拘禁，致使被拘禁者死亡，以及掩埋、隱藏、搬移或毀滅屍體以掩蓋死亡。當地媒體指出，趙男先前有傷害罪前科，案發前才剛被保釋。

丈夫發文駁斥陪玩猜測 盼外界別再二度傷害

案件曝光後，有部分網友猜測計女是「職業陪玩」，案發時可能正在泳池派對上。不過，張姓丈夫本月16日在社群平台PO文駁斥，妻子工作的口腔醫院有開出工作證明，盼外界停止不實消息，不要對家屬二度傷害，「希望警方能盡快抓到凶手，查清案件真相，還被害人一个公道，讓她早日安息。」

▼張姓丈夫在社群發文，強調已經找到妻子的工作證明。（圖／翻攝自微博）