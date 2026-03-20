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以色列認了炸毀氣田！　納坦雅胡：戰爭比外界預期更快結束

▲▼ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

以色列與伊朗戰火持續延燒，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）19日表示，他預期這場針對伊朗的戰爭將會「比外界預期的更快結束」。納坦雅胡同時承認，出手攻擊伊朗重要氣田，是由以色列「單獨執行」，並透露美國總統川普曾介入調停。

納坦雅胡：戰爭尾聲將近　計畫興建「跨國管線」

根據《法新社》、《路透社》報導，納坦雅胡在19日的記者會上表示，「我預見這場戰爭結束的時間點，會比大家想像中還要快上許多。」他認為，一旦戰事平息，首要任務便是重塑區域能源運輸安全。

納坦雅胡提議，應鋪設一條將中東石油與天然氣向西輸送的管線，讓能源穿過阿拉伯半島，直接送抵以色列的地中海港口。他強調，此舉是為了消除伊朗對荷莫茲海峽及波斯灣水域的封鎖威脅，「只要這條管線完工，就能徹底打通瓶頸，我認為這將是戰後的重大變革。」

單獨行動突襲「南帕爾斯」　川普曾要求喊停

此前，以色列出手攻擊伊朗重要的南帕爾斯（South Pars）氣田，導致波斯灣能源設施遭到連鎖報復攻擊，國際能源價格隨之飆漲。當媒體詢問這項行動時，納坦雅胡證實該攻擊是由以色列「單獨執行」，並透露美國總統川普曾介入調停，「川普總統要求我們在該行動後暫緩後續攻擊。」

宣稱伊朗失鈾濃縮能力　遭IAEA當面打臉

戰事進入第20天，納坦雅胡宣稱德黑蘭的軍事能力已大受打擊。他指出，目前的伊朗已喪失濃縮鈾的能力，甚至無法再生產飛彈。然而，納坦雅胡並未提出確切證據支撐此說法。

這項言論隨即遭到聯合國核監督機構質疑。國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）接受美媒CBS採訪時反駁，伊朗的核能力並未如以色列所說的徹底瓦解，「他們依然保有相當程度的能力、專業知識與工業基礎。」

不排除地面行動　目標摧毀伊朗產業結構

納坦雅胡在會中強調，以色列的目標不僅是摧毀剩餘的彈道飛彈與核計畫，更要打擊支撐這些武力發展的「產業基礎」。

儘管衝突已持續近三週，但對於伊朗國內是否會爆發推翻政權的革命，納坦雅胡坦言目前仍難以斷言。他意有所指地表示，單靠空中打擊不足以推翻政權，暗示未來可能採取地面作戰，「關於地面行動有許多潛在的可能性，但細節我不便在此透露。」

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