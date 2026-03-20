傳美考慮「增兵數千人」進駐哈爾克島　川普回應了

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨著美國與伊朗的戰事進入第三週，美伊衝突恐面臨新轉折。知情人士透露，川普政府正研議向中東增派數千名美軍，以強化軍事行動並擴大戰術選項；不過，總統川普（Donald Trump）隨後對此表示，目前並無增兵計畫，但強調會保留所有可能的手段。

擬增兵數千人 美軍考慮進駐伊朗沿岸、哈爾克島

根據《路透社》報導，一名美國官員與三名知情人士透露，美軍正為對伊朗行動的下一步做準備，考慮部署數千名地面部隊。這些部隊的任務可能包含確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航行安全，雖然此任務主要由海空軍執行，但消息指出，為了徹底守住海峽，美軍不排除進駐伊朗沿岸。

此外，官員也討論了派遣地面部隊進駐哈爾克島（Kharg Island）的方案。該島是伊朗石油出口的核心樞紐，承擔全國90%的原油出口量。儘管美軍已於13日打擊島上的軍事目標，但軍事專家分析，考量到石油設施對經濟的價值，「佔領」可能比「摧毀」更具戰略效益。

鎖定核原料庫存 專家警告：地面行動風險極高

除了石油設施，知情人士提到，美方也討論了出動部隊確保伊朗高濃縮鈾庫存安全的可能性。然而，專家警告這類行動極其複雜且危險，即使是精銳的特種部隊也面臨極大挑戰。

對川普而言，動用地面部隊具備高度政治風險。除了美國國內對伊朗戰事的支持度低迷外，川普在競選期間也曾多次承諾，要避免讓美國捲入新的中東衝突。

川普稱「沒決定增兵」 發文：讓其他國家管海峽

面對增兵傳聞，川普在19日受訪時回應，他目前沒有要在任何地方部署軍隊，但他隨即補充，如果他真的有此打算，也不會事先告知媒體。白宮官員也指出，目前尚未決定派駐地面部隊，但總統會明智地保留所有選項。

川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，他在思考如果美軍徹底收拾掉伊朗這個恐怖國家的殘餘勢力，是否該讓其他真正使用海峽的國家去承擔安全責任，因為美國本身並不依賴該水道。

「史詩怒火行動」持續 美軍已發動 7800 次打擊

目前美軍正持續執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury），目標是摧毀伊朗的彈道飛彈能力、殲滅其海軍，並確保其代理人無法動搖地區穩定。美國中央司令部資料顯示，自2月28日開戰以來，美軍已發動超過7800次打擊，擊毀或損壞逾120艘伊朗船艦。

國家情報總監賈巴德（Tulsi Gabbard）在給國會的書面證詞中提到，伊朗的濃縮核計畫設施已在6月的攻擊中遭到毀滅，入口已被封死。儘管目前尚未有直接地面衝突，但這場戰爭已造成13名美軍陣亡、約200人受傷。