攻打伊朗戰損曝光！　美軍16架戰機全毀了

▲美軍MQ-9「死神」無人機（MQ-9 Reaper）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

隨美伊衝突升溫，美軍發動高強度空襲行動，但其代價也隨之曝光。根據最新戰損報告顯示，自開戰以來，美軍已損失至少16架軍機，其中包含10架「死神」無人機（MQ-9 Reaper）遭到擊落；此外，更有美軍最先進的F-35戰機疑似遭火網擊中被迫緊急降落，顯示伊朗防空系統仍對美軍構成高度威脅。

「死神」無人機損失最慘重 造價相對低成耗損主力

根據《彭博社》報導，知情人士透露，美軍在開戰至今已損失10架死神無人機，其中至少9架是在執行空中任務時遭伊朗防空系統擊毀，另有1架是在約旦境內的機場遭彈道飛彈擊中身亡。

除此之外，另有2架死神無人機死於意外事故。由於這類無人機不需飛行員駕駛，且更換成本遠低於有人駕駛機型，其設計初衷即為「低成本易耗」，因此美軍多將其部署在極高風險的區域執行任務。

非戰損損失更驚人 友軍誤擊、相撞意外頻傳

然而，美軍最嚴重的戰損並非來自敵方攻擊，而是源於多起意外事故。據統計，有3架美軍F-15戰機在科威特不幸遭「友軍誤擊」墜毀；更有一架KC-135空中加油機在進行加油作業時失事，造成機上6名組員全數罹難。

此外，伊朗發動的飛彈襲擊也對地面軍機造成傷害，停放在沙烏地阿拉伯機場的5架KC-135加油機就在襲擊中嚴重受損。

皇家聯合軍事研究所（RUSI）資深研究員布朗克（Justin Bronk）分析，在這種高強度、高壓力的作戰環境下，像空中相撞這類慘劇確實難以避免。

制空權難以完全掌握 F-35疑似遭擊中緊急降落

儘管美軍與以色列將伊朗防空系統列為首要打擊目標，但要徹底建立制空權依然面臨極大困難。根據CNN報導，一架先進的F-35戰機19日疑似遭到伊朗火力擊中，隨後緊急降落於中東某美軍基地，所幸飛行員狀況穩定。

美國參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）坦言，美軍目前僅擁有「局部制空權」，也就是僅能控制特定的伊朗領空。而頻傳的無人機遭擊落事件，也說明了試圖開通荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的難度，活躍的防空火網讓美軍行動備受挑戰。

空襲強度超越波斯灣戰爭 伊朗反擊火力未減

前澳洲皇家空軍官員雷頓（Peter Layton）表示，美軍在開戰首日的空襲強度，甚至超越了當年波斯灣戰爭著名的「震懾行動」，極高的作戰架次也讓損失機率相對提升。

目前戰火已進入第三週，儘管美國國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）稱伊朗的攻擊次數已減少約90%，但西方評估認為，伊朗仍保保留約4成的發射器。作為報復，伊朗於週四再度針對卡達與沙烏地阿拉伯的重要能源設施發動襲擊，以回應其南帕斯氣田（South Pars gas field）受襲。