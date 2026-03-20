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改稱南韓遭酸！林佳龍一句中共認知作戰　韓網全文翻譯又戰翻

記者黃翊婷／綜合報導

韓國電子入境卡將台灣標示為「CHINA（TAIWAN）」引發爭議，雖然外交部啟動反制改稱南韓，但外交部長林佳龍昨日（19日）接受質詢時，稱韓網負面評論是假的，其中可能包含中共認知作戰。相關質詢影片被韓國網友全文翻譯並放上論壇，再次掀起爭議。

徐巧芯、林佳龍。（圖／翻攝自立法院議事轉播IVOD）

▲徐巧芯、林佳龍的立院質詢影片，再度掀起韓國網友討論。（圖／翻攝自立法院議事轉播IVOD）

關於韓國電子入境卡標示爭議，我國外交部祭出反制措施，宣布將我國外僑居留證中原列「韓國」之名稱，調整為「南韓」，並正式對韓方下達期限，要求必須在3月31日前回應並更正標示，否則不排除採取進一步對等反制措施。消息公布之後，在韓國論壇「FM Korea」掀起熱議，雖然也有部分中立留言，但大多數還是偏向負面。

改稱南韓惹議　林佳龍：假的

國民黨立委徐巧芯19日在立法院質詢時提及此事，外交部長林佳龍則表示，這是假的，他有充分掌握韓國民意，大部分網友在這件事情上尊重台灣立場，但後來有境外介入，中共已經發動認知作戰，不過，這並不代表裡面每一則留言都是來自網軍。

韓網全文翻譯再掀討論

然而，徐巧芯與林佳龍的這段質詢影片被韓國網友全文逐字翻譯，再度於論壇「FM Korea」引發討論，相關文章底下的留言也更加負面，包含「台灣政客一遇到問題就指責韓國」、「他們真的認為這會對韓國人造成打擊嗎」、「這在我看來簡直荒謬」、「想想如果中國試圖入侵，他們以後一定會求助」、「不願被當作中國人對待，行事作風卻像中國人」、「這個論壇基本上建立在仇恨中國人的基礎上，你們卻把這種仇恨扭轉過來，真是太了不起了」。

不過，也有部分網友抱持觀望態度，並表示可以理解林佳龍為何這樣的反應，畢竟網路論壇是大家都可以發表意見的地方，有些評論根本就是無稽之談，如今卻被當成「證據」並拿出來討論，實在令人費解。

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