伊朗女足歸國盛大歡迎　標語「我的選擇我的祖國」

▲伊朗女子足球國家隊。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

伊朗政府今日為歸國的女子足球國家隊舉行盛大歡迎儀式，然而多名球員在亞洲盃賽期間向主辦國澳洲申請庇護後又離奇撤回，引發外界高度關注。人權團體指控德黑蘭當局透過施壓球員家屬，甚至將其視為人質，才迫使運動員改變心意返國。

數千民眾聚集德黑蘭廣場

伊朗國營電視台畫面顯示，數千名群眾今日晚間聚集在德黑蘭市中心的瓦利亞斯爾廣場（Valiasr Square）參加儀式。現場布滿伊朗國旗與大型告示牌，標語寫著「我的選擇，我的祖國」，畫面中球員身穿國家隊球衣並配戴頭巾向國旗致敬，宣傳意味濃厚。

▲伊朗女足隊長甘巴里（Zahra Ghanbari）。（圖／路透）

伊朗足球協會主席塔吉（Mehdi Taj）在台上強調，這些運動員絕對忠於祖國、領袖與革命。政府發言人莫哈傑拉尼（Fatemeh Mohajerani）也公開喊話表示，所有伊朗人都在等待英雄歸來，試圖營造團結氣氛，並宣稱是澳洲單方面迫使球員叛逃。

人權人士指控親屬淪人質

然而流亡海外的前國腳艾米尼（Shiva Amini）透露，伊朗情報單位曾傳喚球員父母訊問，實際上是將家屬當成人質威脅。這5名球員被迫撤回庇護申請，正是因為無法負荷國內家人的安危壓力。目前仍有2名隊員留在澳洲未歸，其餘人員已全數返國。