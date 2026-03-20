春雨鋒面掛在北台灣！　雨停時間點出爐

▲春雨鋒面掛在北台灣，周日鋒面遠離，天氣才會好轉。（圖／翻攝自「林老師氣象站」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家林得恩表示，春雨鋒面昨日（19日）起接力東移，掛在台灣北部、東北部外海附近，迎風面有雨，但鋒面不強，影響程度有限，僅東北季風在局部地形作用下被強迫抬升，因此宜花今晚需防局部大雨，直到周日（22日）鋒面遠離，天氣才會好轉。

鋒面掛北部東北部外海 北東迎風面有雨略降溫

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林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」發文表示，自昨日開始，到周末（21日），春雨鋒面接力東移，位置就掛在台灣北部或東北部外海附近，局部地區環境水氣增加，但降雨區域相當侷限，迎風面的北部、東北部及東部地區有些降雨的機會、溫度也略下降。

鋒面不強冷空氣也弱 其餘地區仍晴到多雲

不過，從預報看起來，鋒面系統結構不強、後方的冷空氣又偏弱，影響程度可能有限。初步評估，在此期間，雨勢不會太強，持續時間也不會太長，午後局部山區也會有零星短暫陣雨發生，其它地區則繼續維持為晴到多雲天氣。

東北季風地形抬升加成 宜花今晚防局部大雨

林得恩提醒東北季風在局部地形作用下被強迫抬升，迎風面的降雨則易被加強；今晚，宜蘭及花蓮地區則有局部大雨發生的機率，需多留意，直到周日（22日）之後，隨著鋒面遠離、東北季風減弱，天氣才會跟著慢慢轉好，環境也將逐漸轉趨穩定。