今天「龍抬頭」3生肖財運旺　6行為大不敬

▲今天是二月初二頭牙土地公生。（圖／記者許靖騏攝）

記者葉國吏／綜合報導

今日3月20日適逢農曆二月初二「龍抬頭」，同時也是土地公與濟公活佛聖誕。清水孟國際塔羅小孟老師指出，這天是開運求財的吉日，屬鼠、龍、虎等三生肖若前往祭拜，將獲得龍神加持，同時提及6項禁忌以免破財。

小孟老師在臉書粉專發佈影片提醒，今天「龍抬頭」嚴禁敲打水龍頭，因其象徵龍頭，隨意敲打恐導致財運下滑。此外，古代相傳粥為「龍血」，這天不宜喝粥以避免龍子受害的意象；洗衣物也應避開，以免洗滌力道過大傷害龍皮，進而影響個人磁場與運勢。

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忌諱動針線與磨食材

在生活細節上，這天不宜動刀與針線，以免誤傷龍頭或刺到龍眼。磨食材也被列為禁忌，擔心磨到龍頭引發龍王不悅。此外，龍抬頭是迎接龍王入屋的吉日，民眾應避免說出「關門」二字，以免阻擋龍氣進入，錯失轉運的大好時機。

▲民眾拜拜祈福，示意圖非本文當事人。（圖／ETtoday資料照）

飲食方面則建議不要食用龍蝦，因其外型酷似龍王；屬龍的民眾則不宜在當天洗頭，避免傷及龍頭，建議延後一天再清潔。這天也是土地公與濟公的生日，透過正確的祭拜方式，能讓磁場與神祇產生感應，為上半年的運勢打下基礎。

屬鼠龍虎獲神助攻

在生肖運勢方面，第一名為屬鼠者，當天拜土地公或濟公能獲得最強加持。第二名為屬龍者，此時有利於學習與事業發展，經營副業容易激盪出新靈感。第三名則是屬虎者，不論正財或是偏財運勢，在龍神護佑下都有望獲得顯著提升。

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