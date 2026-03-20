日本又有「大物新人」　回眸迷倒800萬人

▲大野愛實（大野愛実）的回眸一笑迷到許多網友。（圖／翻攝X）

記者葉國吏／綜合報導

日本又出現一位「大物新人」，一個回眸一笑的畫面讓許多網友迷到暈頭轉向。現年18歲的大野愛實以「日向坂46」五期生身分出道，憑藉活潑氣息與甜美笑容瞬間爆紅。她在舞台上展現出能歌善舞的堅強實力，一亮相就被定位為團體C位，更被譽為隊上的王牌，展現出輾壓其他新人的強大氣場。

神級顏值被譽為小坂菜緒接班人

日本網友紛紛留言讚嘆大野愛實的顏值強到太犯規，甚至認為她足以繼承超級美少女小坂菜緒的地位，該篇文章已經吸引800萬次瀏覽。消息傳回台灣Threads社群後也引發暴動，網友們急著打聽這位新星的身分，對其清純與具備殺傷力的美貌感到震撼。

▲大野愛實（大野愛実）。（圖／翻攝IG／_ohno_manami，下同）

大野愛實出道未滿一年便接連登上各大時尚與寫真雜誌封面，展現出強大的演藝野心。她曾在訪問中透露，不希望表現出初出茅廬的生澀感，而是想以開拓者的熱情支撐起五期生的道路，這種具備領袖風範的性格讓她深受粉絲與公司肯定。

簽約知名雜誌並跨足戲劇圈

今年3月23日，知名女性時尚雜誌「CanCam」宣布簽下大野愛實擔任專屬模特兒，象徵她正式進軍時尚界。這項發展被視為演藝生涯的大飛躍，讓她不僅限於歌手身分，更有望成為全方位的時尚名流，後續潛力不容小覷。

大野愛實首部參演的「NHK」電視劇《ラジオスター》已於今春開播，她在劇中飾演國中生，自然的演技獲得廣泛好評。台灣粉絲對此紛紛大讚她是神選之子，認為大野愛實具備實力且資源跟進速度極快，堪稱近年來最強的超級新人。