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北台灣濕涼1地防大雨　下周飆30度熱如夏

▲▼今晨迎風面有較多低雲（左），低雲伴隨降水回波（中），北海岸及東半部零星降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

▲今晨迎風面有較多低雲（左），低雲伴隨降水回波（中），北海岸及東半部零星降雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／台北報導

氣象專家吳德榮表示，今明（20、21日）兩天受到東北風影響，北台灣偏涼，迎風面有局部短暫雨，東北部有較大雨勢，而周日（22日）至下周五（27日）各地大致晴朗，北台灣最高溫可到30度、中南部30度以上，但下周五（27日）晚間起鋒面南下，北東將再轉雨降溫。

吳德榮在氣象專欄「洩天機教室」撰文表示，最新（19日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（20、21日）兩天東北風影響、迎風面北海岸、東半部偶有局部短暫雨，東北部有較大雨勢；北台灣偏涼，中南部白天微熱、早晚涼。

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今日各地區氣溫如下：

北部15至24度
中部16至30度
南部16至32度
東部17至29度

最新模式模擬顯示，周日（22）至下周五（27日）白天微弱鋒面北移、滯留在北部海面徘徊，各地大致晴朗穩定，容易起霧的天氣；白天暖熱（最高氣溫北台灣約30度左右、中南部30以上）、早晚偏涼；東半部偶有局部零星飄雨的機率。

下周三、下周四（25日、26日）微弱鋒面前緣的鬆散雲系靠近，影響很輕微、北台灣雲量略增，北海岸增加一些零星降雨的機率。不過，下周五（27日）晚起微弱鋒面快速南下，北、東轉雨，氣溫降。

下周六（28日）雨後多雲。下下周（29日）晴暖的天氣。由於近期北方系統偏弱，各國模式模擬的差異較大，並頻繁調整，需持續密切觀察。

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