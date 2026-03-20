高市：唯有川普才能實現和平　川普反讚「極具影響力的女性」

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透社，下同）

記者葉國吏／綜合報導

日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）今日造訪白宮，與美國總統川普進行雙邊會談。高市在會中公開表示，深信唯有川普才能實現全球和平，川普則以「極具影響力的女性」盛讚高市，雙方互動頻繁。

這場於白宮橢圓形辦公室舉行的雙邊會談，是高市去年10月就職後首度訪美。川普（Donald Trump）在媒體前展現熱情，表示美日關係非常友好，雙方將針對貿易、能源及許多重要事務進行討論，高市也積極回應美方的支持。

高市盛讚川普能平定亂局

高市透過翻譯致詞指出，當前全球正經歷極其嚴峻的安全環境，中東衝突更讓全球經濟面臨巨大衝擊。她特別對川普表示，相信唯有他才能實現全球和平，並傳達日方已準備好與國際夥伴接洽，共同為了穩定局勢而努力。

針對核武議題，高市明確表達立場，強調絕不允許伊朗開發核武，並譴責伊朗攻擊鄰國與封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行徑。目前外務大臣茂木敏充已直接聯繫伊朗外長，要求停止相關威脅，確保區域航行安全。

聚焦經濟安全與能源合作

高市此次訪美特別攜帶有關穩定全球能源市場的具體提案，期盼加強日美在稀土礦產及經濟安全領域的合作。由於美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事行動，導致關鍵商業航道癱瘓，相關能源穩定成為對談重點。

面對日本在伊朗局勢的角色，川普表示期待日本採取進一步行動，雖然未說明具體內容，但對日方挺身而出的聲明表示肯定。隨後包括英、法、德及日本在內的多國也發布聯合聲明，承諾將投入行動確保受阻的海峽能恢復安全通行。