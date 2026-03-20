北台灣降溫「大雨時間點」曝　下周又有鋒面接力

▲北台灣降溫轉雨，今晚明晨宜蘭、花蓮山區防較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／台北報導

今天（20日）迎風面天氣不穩，北台灣感受偏涼，桃園以北、東半部及恆春半島局部降雨機率增加，尤其今晚明晨需留意宜蘭、花蓮山區有較大雨勢，直到周日（22日）起東北季風減弱，北部、東北才會轉乾部回暖，但預計下周五（27日）又有一波鋒面通過。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

今日天氣：迎風面不穩、宜花山區留意雨勢

氣象署預報員劉沛滕表示，今天（20日）受東北季風影響，加上鋒面停留在台灣東北部海面，桃園以北、東半部地區、恆春半島及新竹、苗栗山區有局部短暫陣雨。

劉沛滕提醒，今晚明晨宜蘭、花蓮山區有較大雨勢，包括蘇花公路一帶，民眾需特別留意。至於其他地區，今天為多雲到晴，僅午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣溫方面，今天各地低溫約16至19度；白天高溫北部及宜蘭、花蓮約21至24度，中南部及台東約26至30度。離島部分，澎湖陰時多雲18至22度，金門晴時多雲14至21度，馬祖多雲短暫陣雨12至15度。

▲未來一周溫度變化。（圖／氣象署）

周日回暖 下周4天放晴

周六（21日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也涼；鋒面位於台灣東北部海面，桃園以北、東半部、竹苗山區及恆春半島有局部短暫陣雨，清晨東北部及東部山區有局部大雨發生機率；其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

周六（21日）低溫預測：台灣各地及澎湖16至19度，金門15度，馬祖12度；高溫部分，北部、東北部、東部及澎湖22至25度，中南部及東南部27至30度，金門21度，馬祖15度。

周日（22日）東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，基隆北海岸及東北部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南山區有零星短暫陣雨。

下周一（23日）至下周四（26日）各地大多為晴到多雲，僅東南部及恆春半島有零星短暫陣雨，午後東部及東北部、台北山區有零星短暫陣雨。

下周五又有鋒面 再次降溫轉雨

不過，下周五（27日）鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部、東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

之後，下周六（28日）至下周日（29日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚也涼，東半部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署提醒，春季天氣變化快速，天氣預報不確定性大，請注意最新天氣資訊。另外，鋒面通過前或天氣回暖期間，常有低能見度現象發生，周日（22日）至下周三（25日）金門、馬祖，以及周日（22日）至下周二（24日）北部地區清晨有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意路況安全，交通往返請留意航班資訊。