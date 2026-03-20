開箱Lady M杜拜巧克力千層！千千、拿拿摳讚好吃　Joeman更推經典

記者黃翊婷／綜合報導

Lady M推出「杜拜巧克力千層蛋糕」引發民眾搶購，不少網紅也有拍攝開箱影片，分享食用心得。YouTuber千千大讚好吃，自認可以吃掉一整顆蛋糕；拿拿摳也稱讚很美味，口感豐富，吃起來不膩；Joeman則表示，蛋糕是好吃的，但不到驚豔的程度。

▲圖片由左至右依序為千千、Joeman、拿拿摳。（圖／翻攝自Facebook、IG／千千進食中、joemanweng、energydessert2019）

Lady M杜拜巧克力千層蛋糕掀搶購潮

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紐約甜點品牌Lady M本月推出話題新品杜拜巧克力千層蛋糕，每店每日限量100片，天天都完售，一上市即引發民眾瘋搶，甚至在網路上掀起代購亂象。Lady M目前規定每人只能購買2片杜拜巧克力千層蛋糕，而原訂到4月底的活動也提前至3月31日結束。

YouTuber開箱 千千、拿拿摳讚好吃

美食YouTuber千千日前分享開箱杜拜巧克力千層蛋糕的影片，她表示自己吃過正統的杜拜巧克力，Lady M的杜拜巧克力千層蛋糕很好吃，奶油平衡了杜拜巧克力的厚重感，加上芝麻醬讓味道更有層次，「我可以吃一整顆。」

「厭世甜點店」YouTuber拿拿摳也認為Lady M的杜拜巧克力千層蛋糕很美味，大讚該款蛋糕不僅外觀美，而且內餡味道豐富，完全不膩，不用額外配水或茶。

Joeman更推經典口味

百萬YouTuber Joeman則表示，雖然Lady M的杜拜巧克力千層蛋糕是好吃的，但還不到令人驚豔的程度，他反而比較喜歡經典口味的Lady M。