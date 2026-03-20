川普提「珍珠港事件」喻奇襲伊朗：你怎麼沒先說　高市早苗尷尬

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）今日在白宮會晤日本首相高市早苗，針對美方突襲伊朗未事先通報盟友一事，川普竟當場大談珍珠港事件並直言「誰比日本更了解奇襲」，讓坐在一旁的高市神情顯得相當尷尬。

美國與以色列於2月28日聯手對伊朗發動軍事行動，這場戰火至今仍在中東地區蔓延。今日美日首腦於白宮橢圓形辦公室會晤，面對媒體質疑為何開戰前未向日本等盟邦打招呼，川普強調保密是為了達到出其不意的效果。

▲美國總統川普在白宮會晤日本首相高市早苗。（圖／路透社，下同）

提及珍珠港事件惹尷尬

川普在雙邊會議前接受提問時直言，「我們沒告訴任何人，因為要的就是出其不意」。隨後他話鋒一轉，主動提及1941年日本海軍偷襲夏威夷基地、造成2400多名美軍陣亡的珍珠港事件，並語帶調侃地詢問高市。

「當時你們怎麼沒先告訴我珍珠港的事？」川普打趣表示，他認為日本比美國更深信奇襲的威力。他指出正是因為這場突擊，美軍在行動首日就摧毀了大量敵方目標，成效遠超預期，若事先到處張揚，行動就失去了奇襲的意義。

美方強調突擊摧毀敵方目標

這番辛辣發言讓坐在一旁的高市早苗相當尷尬，她被拍到先是深吸一口氣，接著驚訝地瞪大眼睛、努力維持禮貌微笑，但肢體反應已顯露雙邊會談中的尷尬氛圍。