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波灣國家耐心快耗盡　外媒分析：恐正在評估何時中立轉進攻

▲▼美伊衝突期間，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遇襲冒煙。（圖／路透）

▲美國與伊朗爆發衝突後，沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）遭到伊朗空襲報復。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

伊朗2月底遭到美、以聯合攻擊後，至今不斷空襲波斯灣多國報復，近日甚至開始轟炸煉油廠等民用能源設施。外媒最新消息指出，伊朗持續的攻擊正將波斯灣國家逼往崩潰邊緣，逼迫這些國家在克制與報復之間做出選擇。

根據美國CNBC報導，自2月底開始，作為對美國、以色列空襲的報復，伊朗持續以飛彈、無人機攻擊波斯灣多個國家，近期在以色列攻擊伊朗南帕斯（South Pars）天然氣田後，伊朗更開始轟炸波斯灣國家的能源設施。

面對伊朗的攻擊，卡達、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、阿曼和科威特等國曾多次表示，不會對這些攻擊置之不理，伊朗必須付出代價，然而這些國家至今仍未有報復行動。

分析人士表示，這種以外交與防禦為主的立場難以長期維持，波斯灣國家目前很可能正在評估應該何時、何地從中立轉向進攻，各國的耐心正在逐漸耗盡。

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）19日就警告伊朗，沙烏地阿拉伯與周邊國家對襲擊的忍耐是有限度的，「伊朗必須明白，我們與其他同樣遭受攻擊的夥伴擁有強大的能力與手段，如果我們願意，隨時可以動用這些能力」。

分析人士直言，波斯灣國家的領導人正在面臨艱難抉擇，儘管各國已透過外交努力維持中立，例如限制美軍使用區域基地，但仍無法避免遭到伊朗攻擊，若選擇對伊朗展開軍事行動，又可能引發更激烈的報復。

分析人士指出，他們現在有2個選擇，不論哪個選擇都伴隨重大風險，第一種是加強外交與防禦措施，第二種就是轉向進攻，主動削弱伊朗的攻擊能力，但由於各國受攻擊的程度不一，要形成一致的聯合恐怕相當不容易。

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