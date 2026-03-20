對伊朗戰爭尋求「再撥2000億美元」　美防長鬆口：殺壞人需要錢

▲美軍摧毀伊朗革命衛隊總部，炸爛飛彈設施。（圖／美軍中央司令部，下同）



記者許力方／綜合報導

美國對伊朗軍事行動，戰事已經升級至「互毀能源」新階段，外界關注戰爭支出規模，《美聯社》披露五角大廈擬再度尋求為伊朗戰爭增加高達2000億美元預算，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天（19日）表示，「消滅壞人需要錢」相關金額仍有調整空間。

戰費規模曝光 白宮尚未正式提案

《美聯社》引述官員指出，川普政府內部已非正式討論一項最高達2000億美元的戰爭經費，但尚未正式向國會提出撥款申請。這筆金額規模驚人，且是在國防部去年已藉由川普推動的大規模減稅法案中，取得額外經費之後，再度追加的支出要求。

眾議院撥款委員會稱，目前尚未收到正式訊息，但不排除未來納入預算案。全球廣播商業新聞電視台（CNBC）報導分析，若此規模預算成形，意味美方對戰事的時間與強度評估已出現轉變，不再侷限於原先預期的短期作戰，而是準備應對更長期衝突。據估算，美軍目前每日戰爭開銷約達10億美元。

軍方強調戰況順利 已打擊逾7000目標

赫格塞斯在國防部記者會中未正面回應戰事結束時程，僅表示最終決定將由總統裁示，並稱行動進展「非常順利」。他透露，美軍已在伊朗境內攻擊超過7000個目標，且行動仍在擴大，強調美方戰力持續增強、伊朗則逐步被削弱。