關太久講話變了？晚安小雞被問詐騙1300萬：這個story有點too long

郭世賢、閔文昱／新北報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧）19日晚間返台後即遭警方逮捕，後續動向備受關注。他稍早接受媒體訪問時，首度針對外界關注的「賄賂」與遭詐騙金額作出回應，並坦言這段經歷「有點too long（太長）」，將另行召開記者會說明。

▲晚安小雞上銬步出機場。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

認曾「花錢求助」 稱實際遭詐逾1300萬

面對外界盛傳花費400萬元賄賂的說法，晚安小雞坦承確實有相關支出，但強調金額並非400萬元，而是高達約1300多萬元新台幣。他表示，家人為了協助他處理相關事務，向銀行借款匯出約38萬美元，最終卻疑似遭詐騙，導致目前背負沉重債務。

對於細節，他未進一步說明，僅以一句「這個story有點too long」帶過，並表示後續會透過記者會完整對外說明。

關押兩年多返台 坦言講話「還在適應」

談及終於回到台灣的心情，晚安小雞表示，已經兩年多未返國，在飛機上看到台灣街景時一度想落淚，「還是很想念台灣的風景，因為台灣是我的家鄉」。他也坦言，因長時間在柬埔寨服刑與生活環境影響，目前說話節奏與表達仍在調整中，受訪時偶有中英文夾雜或停頓情形。

強調配合司法：做錯事就該承擔

針對自身案件，晚安小雞表示，返台後會全力配合台灣司法調查，「做錯事就要受到懲罰，不會覺得冤枉」，態度相對低調。

據了解，他因涉及「侵入住宅」及「毀損」案件，遭士林地檢署發布通緝，返台後已依法逮捕，預計明（20）日中午過後由檢察官進行複訊。

▲晚安小雞久違露面 。（圖／翻攝自Facebook／晚安小雞）

金山分局僅協助筆錄 3人分送不同地檢

警方也說明，晚安小雞被帶往新北市金山分局，並非因當地發生案件，而是配合刑事局國際科辦理通緝犯到案程序，僅負責製作基本筆錄與確認身分，並依通緝文書解送管轄地檢署。

此外，此次同行返台共有3人，除晚安小雞（82年次，涉侵入住宅、毀損）外，友人阿鬧（魯祖顯，79年次）因詐欺案遭通緝，將移送金門地檢署；另名李俊樺（86年次）因毒品案遭通緝，將分別移送宜蘭及桃園地檢署。警方指出，金山分局夜間已暫停詢問，待後續程序完成後再依法移送。