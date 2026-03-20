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國安官員：習近平兩會聚焦維穩　軍方談話強調不能有二心＆要監管

▲▼大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案，習近平於通過後鼓掌，趙樂際主持會議。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案，習近平於通過後鼓掌。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陶本和／台北報導

中共兩會近日落幕，一位國安官員表示，整個兩會核心目標，是透過十五五來安排，替中國國家主席習近平連任造勢。他觀察，這次「維穩」被當成是非常重要的一切，習近平在解放軍代表團的談話重點，則聚焦在「不能有二心」，不能對黨懷有二心之人，並且多次提到「要監管」。

對於本次中共兩會，國安官員觀察表示，整個兩會核心目標，是透過十五五來安排，替中國國家主席習近平連任造勢，特別是未來5年的施政方針，繼續掌控對下一個五年誰來掌握，今年是十五五的開局之年，未來發展路線定於一尊。

國安官員指出，從中國文件可以觀察到，不外乎幾個關鍵字，「習核心」跟「習思想」，整個國家路線未來5年，由一人定奪。

「維穩」是一切　經濟下行但軍費、維穩經費仍高

這位官員坦言，這並沒有因為軍中大力清洗，以及整體國家經濟下行之下，習的地位就受到挑戰，所以也同步可以看到，「維穩」在所有的過程中，都被當成是非常重要的一切。

國安官員表示，以經濟成長來說，今年特別沒有辦法維持GDP 5％，所以罕見往下調修至4.5至5之間。他說，過去大家總會開玩笑說，中國遇到重大災害的時候，死亡數都會有一個基本數字，在經濟成長上，也不會跌破5，但這次是第一次往下調修，因此有人說這是「政治緊身衣」。

不過，中國雖然經濟成長率可以到5%以下，但軍費從2022年以來都是維持7％以上的成長，來到1.9兆人民幣，明顯超過經濟成長。國安官員表示，不要忘記一件事，這個軍費是高過中國的國土防衛實際需要的，第一島鏈上，平均海軍、海警船維持在40艘，去年（2025年）的下半年，甚至幾乎每天維持在70至80艘的規模，這遠遠超過中國的國防需要。

因此，國安官員認為，這凸顯出中國在經濟低迷之下，還是把「擴張」當成是核心，把軍事當成對外叫價的籌碼；而另外一塊較高的預算，就是「維穩經費」，大概2兆多人民幣，用在公安與武警。

▼大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸全國人大會議閉幕，通過十五五規劃綱要草案，習近平於通過後鼓掌，趙樂際主持會議。（圖／記者陳冠宇攝）

習向軍方談話聚焦「不能有二心」　一切要監管

國安官員說，在中共兩會的觀察中，會去注意軍方將領誰有出席、誰沒有出席，或是誰被罷免人大，或取消政協資格等，但是這次可以注意到，習近平沒有去台灣代表團，去了解放軍代表團，照過去的慣例都是慰勉，但今年的談話重點是「不能有二心」，不能對黨懷有二心之人。

國安官員表示，在習近平的談話裡，多次提到「監管」，對工作程序的監管，對軍費審核的監管，一切都要監管，一切都不能有二心。

「顯然他認為軍方不是這麼可靠」。國安官員表示，從中共中央軍委副主席張升民的相關談話也可以注意到，強調提升政治整訓，讓軍人懂政治、懂紀律、黨的紀律，聽從習近平指揮的政治根基，軍事系統跟管理不是以強軍為第一目標，而是把內部穩定，不可以有不同想法當成最重要目標。

在對台政策方面，今年中共推民族團結促進法。國安官員表示，這其實是把跨國鎮壓法制化，民族主義極端化。他說，文字上沒有肅殺之氣，但條文內容，不外乎是，漢族沙文主義，普通話獨尊優先；他表示，破壞民族團結行為是由誰來定義，這是由共產黨定義，依據習近平思想相關講話來定義。

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