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幕後／共機突清零用意曝　解放軍持續清洗！聯戰品質疑出現落差

▲▼ 解放軍空軍「三劍客」殲20、殲16、殲10C ；空軍新聞發言人申進科大校表示 。（圖／翻攝 央視）

▲解放軍空軍「三劍客」殲20、殲16、殲10C。（資料照／翻攝 央視）

記者陶本和／台北報導

中共解放軍從2月28日至3月13日間，突然沒有派遣任何共機出海侵擾我防空識別區，被外界懷疑是「不尋常清零」。對此，一位國安官員透露，其實解放軍依然照常飛訓，只是靠內陸方向，未往台灣方向而已；他認為，北京在營造放緩對台威脅的假象，以換取美國減少對台國防支持；此外，他也透露，中共解放軍持續大清洗下，解放軍在整體的聯合作戰能力與品質上，跟過去出現了一些落差。

中共解放軍依然照常飛訓　只是靠內陸方向未往台灣

一位國安官員表示，其實3月6日跟9日，根據我國防部公布度資訊可以看到，大概有2至3架次，在台灣的西南空域部分行動，但跟往常在中線進行騷擾的狀況，確實從2月28日至3月13日間，停止了在台海周邊、中線的騷擾行為。

國安官員指出，這段期間在天候條件上，其實也沒有不適合飛行，但是雖然中國的空軍沒有動作，但海軍大概還是維持5至6艘在台海周邊，而馬祖、金門、東沙周邊的海警船騷擾，依然沒有減少過。

國安官員透露，其實中共解放軍單位，近期還是照常演練，每天該正常起飛訓練的還是有，只是沒有飛到台灣的方向，而是靠內陸的方向練習。

北京營造假象、放緩對台威脅　換取減少美國對台國防支持

國安官員指出，從相關可信管道可以證實，北京近期從軍事作為本身、海外智庫學者、官員等，試圖在操作「減少對台軍售，就可以交換中國許諾和平條件」。

該位官員提到，北京正嘗試創造一種假象，放緩對台灣的威脅，以換取減少美國對台灣的國防支持，以及默認對台的政治主張，降低對台的武力威脅，讓美國就降低武裝台灣。他說，特別是在「川習會」前操作風向，並且在見面時提出台灣問題，創造把民主台灣當成挑釁者的敘事概念。

3／14印太美軍往中東調動　當天中共恢復軍機騷擾、北韓射導彈

國安官員指出，可以注意到，在3月14日前後，印太美軍往中東調動，14日早上7點，中共解放軍就恢復軍機的騷擾；同一個時間點，北韓也同時向日本海發射彈道飛彈，事後看是長程火箭彈。

國安官員表示，這是在試圖創造，美方把部隊移開，印太力量轉移到中東時，就要製造緊張的狀況，讓周邊的國家保持緊繃的態度，讓整個區域情勢感到警戒，這個時候中國展現影響力的時候，又突然不談中國放棄武力威脅了。

國安官員說，這樣子印證了一件事，2月28日至3月14日中間，外觀上減少空軍作為，當然是為了停止或減少騷擾的假象，讓美方作出交換條件，來減少對台灣的支持；但是當區域情勢上有改變時，飛機又飛出來對島鏈跟周邊施加壓力。

國安官員透露，中國內部還在大規模的清洗當中，而且開始穿透，之前都是上將、中將層級，現在已經到了校級。他說，陸續的觀察也會發現，中國解放軍在整體的聯合作戰能力、品質上，跟過去出現了一些落差。其觀察比較的時間點，大致落在正義使命演習與聯合利劍間。

這位官員進一步舉例，好比解放軍在聯合作戰上，海空軍協同作戰的動作中，可以觀察到，在共同炸射一個航行中艦隊時，應該要做的哪些動作，像是第幾分鐘要做什麼事情或是掩護，在之前的大型演習，會有類似比較複雜的動作。他強調，「簡單講，沒有辦法精確描述，但複雜科目沒有看到」。

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