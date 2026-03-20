她想飛南美6國獨旅「缺13萬」上網募資　震撼網三觀：自己賺很難嗎

▲她想到南美6國旅遊，缺13萬元上網集資，震撼網友三觀。（圖／翻攝自嘖嘖）

記者趙蔡州／綜合報導

一名女網友近日在網路募資平台發起一項旅遊募資計畫，她預計以打工換宿的方式走訪南美洲6國，但預估18萬元的旅費還缺13萬元，希望能用募資的方式補足缺口，旅程結束後，她會將花費、路線、風險等細節製作成一份攻略回饋給贊助人，但截至19日僅有1人捐款300元，消息曝光後引發網友熱烈討論。

募資補旅費 主打「實測背包路線」

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這位女網友在在網路募資平台嘖嘖發起一項「女孩Workaway南美冒險」募資計畫，並在簡介寫下「台灣女孩單槍匹馬闖南美6國，用Workaway雙手幫農場、社區換食宿」、「每國1周遇孩子笑容＋實測南美路線，不是玩，是帶回『台灣背包聖經』，贊助我，幫你省你的旅費！」

她也詳細說明，她準備以實際、貼近背包客的方式，從墨西哥（編按，墨西哥為北美國家）啟程一路往南，走過巴西、智利、玻利維亞、阿根廷，最後到秘魯馬丘比丘，預計停留45至70天。

旅遊過程中，她將透過Workaway平台與當地家庭或農場交換勞務，換取住宿與部分餐食，每個國家預計停留並體驗1至2個寄宿點，其餘開銷則維持低預算生活模式。整個旅程預計花費18萬元，目前還缺13萬元。

強調產出指南 盼回饋贊助者

她最後說，她會將旅程中的花費、路線、風險、安排名單全部寫記錄，並在旅程結束後製作成一篇一份真正可以用的「南美實測指南」，回饋給贊助人，「讓你未來走南美時，可以少走一點冤枉路」

不過募資計畫17日上線後，截至19日僅有1人捐款300元，消息也引發網友熱烈討論，有人說「看了一下回饋，如果能接受也還可以啦，但老實說問題點在於沒給人任何信任與專業感，就要陌生人掏錢給妳」、「看她ig去過不少國家，生活中應該不缺錢，18萬旅費也不算高，實在不用出來募」。

也有人說，「以前資訊比較不發達還可能，現在網路一堆，問AI也給一堆資料，這招行不通了」、「我想買房，可以用募資的嗎？可以得到我的搬家心得」、「真的是毀我三觀的貼文，旅費請自己賺好嗎」、「還有一些資金缺口，3萬也就算了，13萬是什麼意思」、「老實說要存18萬元不難吧？這項計畫也沒有急迫性，到底是在幹嘛？」