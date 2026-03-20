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康霈CBL-514登歐洲肥胖大會　新方法專殺脂肪細胞還不復胖

▲▼康霈生技創辦人董事長徐坴暉（左）與執行長暨研發長凌玉芳（右）。（圖／康霈生技提供）

▲康霈生技創辦人董事長徐坴暉（左）與執行長暨研發長凌玉芳（右）。（圖／康霈生技提供）

記者黃哲民／台北報導

生技醫療類股上市公司康霈（6919）自主研發的減脂新藥CBL-514，透過動物實驗呈現與時下正夯的「瘦瘦針」有互補效果，獲選於今年（2026年）5月舉行的歐洲肥胖症大會（ECO 2026）口頭發表實驗數據，希望在「停藥後迅速復胖」與「體組成劣化」2大課題上，展現台灣生技研發實力、提供具有前景的科學新解方，進而轉化為實際運用。

俗稱「瘦瘦針」的GLP-1R類促效劑，近年在全球掀起減重狂潮，令許多瘦身需求者趨之若鶩，但現有減重藥物多半透過「降低飢餓感」達成目標，實際上，縮小的脂肪細胞數量幾乎不變，停藥後往往迅速膨脹，成為復胖主因，此外，還易有「減掉肌肉而非脂肪」的問題。

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康霈專注研發醫美與慢性發炎疾病新藥，CBL-514是康霈在全球首創大範圍局部減脂的小分子注射劑，原理是精準「誘導脂肪細胞自然凋亡」、直接減少注射部位脂肪細胞「數量」、達成減重目標，不僅取代「抑制食慾」的現行模式，也設法解決「停藥後復胖」與「體組成劣化」的治療痛點。

康霈指出，CBL-514具有多項適應症，包含減少皮下脂肪（非手術局部減脂）、中/重度橘皮組織（cellulite）等，全球已有544名受試者參與CBL-514相關臨床試驗，目前完成並取得統計結果的10項臨床試驗顯示，CBL-514主要療效指標與重要次要療效指標全部達標，未造成其他細胞與組織壞死或明顯傷害，代表藥品安全性與耐受度良好。

更重要的是，康霈研究CBL-514與「瘦瘦針」互補加成效果，以肥胖大鼠進行的最新動物實驗數據，引起國際關注，獲選於今年5月12日到15日，在土耳其舉辦的第33屆歐洲肥胖症大會（European Congress on Obesity, ECO 2026）進行口頭發表，由康霈的科學顧問Dr.Arya M.Sharma主講，讓全球頂尖醫學專家看見CBL-514創新機轉與優勢，也是台灣生技研發實力站上國際舞台的重要里程碑。

歐洲肥胖症大會（ECO）是全球肥胖與代謝領域深具指標影響力的醫學盛會，每年匯聚來自70多國、近4000位專家學者，跨國大藥廠也指派核心高層出席，是分享最新減重藥物（如腸泌素）、治療指引與研究成果的重要平台。

Dr.Sharma是全球將肥胖視為「慢性疾病」的先驅，也是目前國際廣泛採用的「艾德蒙頓肥胖分級系統（EOSS）」創建者，曾任諾和諾德與禮來等跨國大藥廠科學顧問，被視為國際肥胖醫學權威。

康霈執行長凌玉芳表示，很榮幸能由Dr.Sharma，在ECO這個肥胖醫學領域重要的國際舞台上，向全球專家解析CBL-514 臨床轉化的高度潛力，除了彰顯CBL-514從根本切入問題，直接減少脂肪細胞數量的差異化定位，更強化與GLP-1R類藥物併用研究的國際關注度與說服力。

康霈指出，出席ECO除進行學術發表外，展會期間也將與歐洲產學專家及國際藥廠交流，持續推進全球商業發展策略與國際合作布局，將台灣生技的創新實力展現國際舞台。

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