己研美學診所再拓嘉義新館　醫：初老這樣保養「剛剛好」

消費中心／綜合報導

近年來，越來越多民眾開始接觸非侵入式醫美療程，希望在不影響生活作息的情況下，逐步改善臉部鬆弛、初老與輪廓線條模糊等問題，其中電、音波療程也成為不少人納入日常保養的選項。

隨著資訊透明化與審美觀念改變，區域性民眾對於醫美專業度、療程安全與長期規劃的重視程度也逐年提升，但談到這類醫美技術與資源，多數人的第一印象往往仍停留在台北，其次則是台中、高雄等大型城市，觀察嘉義醫美市場，不少求美者若想嘗試較新穎或完整規劃的療程，往往需要特地北上或跨縣市安排時間。

▲「己研美學診所」正式於嘉義開設新據點。（圖／己研美學診所嘉義館提供，下同）

深耕醫學美容領域多年的「己研美學診所」，在台北與新竹累積穩定口碑後，今年正式於嘉義開設新據點，期望將成熟的醫療系統、完整的術前評估與術後照護流程帶進嘉義，讓區域性民眾不必舟車勞頓，也能在熟悉的生活圈中，安心享有專業且有品質的醫美服務。

己研美學-嘉義館 謝勛丞 醫師分享，相對台北來說，嘉義較多為首次接觸醫學美容的客人，關於抗老保養多數在意療程是否自然、恢復期會不會影響日常生活，而這樣的需求，也正好與台北館、新竹館長期受到好評的「海芙音波媚必提」療程特性相符。非侵入式的施作方式，加上可依個人條件調整能量與深度，讓初次接觸音波療程的民眾，也能循序漸進地進行保養，在不造成負擔的情況下，達到緊緻與輪廓改善的效果。

海芙音波媚必提高達20種的治療模式，整體性的客製規劃讓肌膚累積「軟實力」，讓狀態在時間中慢慢優化並維持穩定，這種看起來不突兀、卻能感受到變化的「剛剛好」，正是許多求美者選擇海芙音波媚必提作為長期保養的重要原因。

▲謝勛丞醫師。

全面性的肌膚保養不應只是追逐流行或短期效果，而是一項需要建立在充分溝通與專業判斷上的醫療行為，從療程前的諮詢評估、能量設定，到療程後的追蹤與保養建議，每一個環節都攸關安全與最終呈現的狀態。

隨著嘉義民眾對醫美的理解逐漸深化，選擇具備完整醫療背景、願意花時間傾聽個人需求的診所，成為越來越多人在規劃醫美時的重要考量，己研美學-嘉義館也期望成為民眾長期信任的醫美夥伴，陪伴每一段變美的過程，讓專業與安心自然融入日常生活。