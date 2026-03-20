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智慧城市展登場！中華電信秀AI＋衛星　從太空到地面打造城市韌性網路

▲智慧城市展登場！中華電信秀AI＋衛星，打造城市韌性網路。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者姜國輝）

記者王威智／採訪報導

2026台北智慧城市展登場，各大科技與電信業者齊聚展示智慧城市最新應用。其中，中華電信以「網路韌性」與AI科技為核心主軸，從太空衛星到地面應用，打造橫跨海、地、空的通訊布局，也吸引副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安、企業董座等重要人士到場關注。

中華電信總經理林榮賜指出，未來智慧應用將更加多元且複雜，「最重要的根本，就是網路本身要具備非常高的韌性與效率。」他也強調，AI已廣泛應用在各領域，此次展出多項得獎作品，也都結合AI技術，涵蓋智慧城市、交通與通訊等場景。

▲▼2026智慧城市展,中華電信,參展攤位,多軌道衛星通訊服務,AI文化科技應用,韌性醫療,5G無人載具智慧應用,AI智慧客服,智慧鐵道的數位孿生技術,節能智慧公車站牌,生物多樣性成果 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 2026智慧城市展登場，中華電信主打網路韌性與AI應用，副總統蕭美琴親臨現場，同時也吸引各界關注。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2026智慧城市展,中華電信,參觀長官合照,。（圖／記者姜國輝攝）

多軌衛星整合　打造國家級通訊韌性
在通訊基礎建設方面，中華電信以「海地星空」為核心，整合低軌（LEO）、中軌（MEO）與高軌（GEO）衛星資源，打造全方位多軌道衛星通訊服務，強化台灣整體網路韌性，也成為本次展區最大亮點之一。

中華電信指出，低軌衛星已取得OneWeb在台獨家代理權，具備低延遲、高頻寬與快速部署優勢，可支援偏鄉連線與通訊備援；中軌衛星則透過與SES合作，引進O3b mPOWER高速寬頻服務，提供企業級穩定連線，在突發事件時可快速啟動備援機制；高軌衛星則結合自有ST-2與國際合作資源，並導入新一代MicroGEO技術，朝向具備主權掌控能力的衛星系統發展。

中華電信行動產品處科長張綉容表示，在城市運作中，常面臨天災或突發事件，「當地面網路發生狀況時，就可以透過衛星通訊來滿足韌性通訊需求。」也讓通訊服務不再受限於地面基礎設施。

透過多軌道衛星的分層設計，不僅可在不同情境下提供最適合的通訊解決方案，也能在關鍵時刻形成備援網路，確保通訊不中斷。應用範圍從災害救援、偏鄉覆蓋，到海空通訊、電視頻道傳輸與物聯網發展，進一步支撐智慧城市與數位經濟運作。

從單一通訊技術走向「海、地、星空」整合的網路架構，中華電信也試圖建立具備國家級韌性的通訊基礎，讓台灣在面對極端環境與未來挑戰時，仍能維持穩定運作與對外連結能力。

▲▼智慧城市展登場！中華電信秀AI＋衛星　從太空到地面打造城市韌性網路。（圖／中華電信提供）

▲▼ 多軌衛星整合「海地星空」通訊服務，從低軌到高軌打造全方位備援網路，強化智慧城市通訊韌性 。（上圖／中華電信提供、下圖／記者姜國輝攝）

▲▼2026智慧城市展,中華電信,參展攤位,多軌道衛星通訊服務,AI文化科技應用,韌性醫療,5G無人載具智慧應用,AI智慧客服,智慧鐵道的數位孿生技術,節能智慧公車站牌,生物多樣性成果 。（圖／記者姜國輝攝）

無人機送血＋智慧冷鏈　搶下醫療黃金一小時
在醫療應用上，中華電信推出「無人機血品與藥品供應韌性系統」，結合5G低延遲網路與「海地星空」衛星通訊，打造全新的緊急救援模式，讓醫療資源能突破地形與交通限制，即時送達前線。

中華電信資訊通信處資深經理鄭明中表示，這套系統是因應消防與緊急醫療需求設計，「可以做到更緊急的任務，像是血品運送。」他也強調關鍵在於時間，「超過一個小時沒有輸血，人就會有生命危險。」

實際運作上，透過無人機進行血液與藥品運送，搭配智慧冷鏈與保冷箱技術，全程可將溫度穩定控制在1至6度之間，同時由遠端監控中心即時掌握無人機位置、飛行狀態與血品保存條件，確保運送品質與安全。

系統也整合5G空中飛行廊道與通訊備援架構，即使在災害或通訊中斷情境下，仍能維持穩定連線，讓無人機順利完成任務。從道路中斷、偏鄉運輸到重大災害現場，都能建立「到院前即取得血品」的全新醫療供應模式。

目前相關技術已逐步導入智慧救援與警消應用，未來也將拓展至偏鄉與離島地區，縮短醫療資源落差，讓緊急救援不再受限於距離，進一步提升整體醫療韌性。

▲▼2026智慧城市展,中華電信,參展攤位,多軌道衛星通訊服務,AI文化科技應用,韌性醫療,5G無人載具智慧應用,AI智慧客服,智慧鐵道的數位孿生技術,節能智慧公車站牌,生物多樣性成果 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 無人機送血結合5G與智慧冷鏈技術，精準控溫並搶下黃金一小時，打造即時高效的緊急醫療救援系統。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

5G無人載具＋AI辨識　城市巡檢全面升級
在城市治理應用上，中華電信推出5G無人載具智慧巡檢服務，整合無人機、AI影像辨識與雲端平台，打造跨場域的智慧應用解決方案，讓過去高風險、高人力成本的巡檢工作，逐步走向自動化與智慧化。

中華電信行動產品處專案經理金穎君表示，透過無人載具結合5G與AI技術，可進行人車辨識、設備巡檢與環境監測，「降低危險作業風險，提升整體效率。」也讓第一線人員能從高風險環境中抽離。

實際應用上，系統可透過無人機建立3D場域模型，並由AI自動比對前後影像差異，即時標示設備異常或環境變化；在能源領域，也能針對太陽能板進行智慧檢測，快速判斷損壞位置與範圍，大幅提升維運效率。

此外，結合5G空中廊道與智慧物流平台，無人機也已導入物流配送應用，從送餐服務到偏鄉運輸，逐步實現全流程自動化；在港口與城市管理場域，則可應用於違規行為辨識、海面垃圾偵測與環境監控，甚至支援智慧救援與警消任務。

目前相關應用已在嘉義亞創無人機物流計畫與智慧海港等場域落地實證，並累積多項國內外獲獎紀錄，顯示5G結合AI與無人載具，正逐步成為智慧城市不可或缺的基礎技術。

▲▼2026智慧城市展,中華電信,參展攤位,多軌道衛星通訊服務,AI文化科技應用,韌性醫療,5G無人載具智慧應用,AI智慧客服,智慧鐵道的數位孿生技術,節能智慧公車站牌,生物多樣性成果 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 5G無人載具結合AI辨識技術，實現人車監測與智慧巡檢，全面提升城市安全與管理效率 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

AI虛擬人走進文化　科技不只是效率
在文化科技應用上，中華電信近年持續於國內外博物館與文化觀光場域，打造多元ICT數位應用案例，隨著AI技術快速發展，也持續拓展文化科技場域的創新可能。這次在智慧城市展中，便以AI虛擬人「Lumina 璐米娜」為代表，展示生成式AI如何走進傳統文化體驗。

現場展出的數位解籤系統，結合XR虛擬角色、AI語言模型與敘事設計，將求籤、擲筊、問事到解籤的流程，轉化為可互動的數位體驗。中華電信行動產品處產品經理劉又慈表示，這套系統希望透過創新的數位科技，「讓民眾可以用不同方式接觸傳統文化。」

不同於過去較為靜態的文化展示，當古老的籤詩遇上生成式AI，不再只是難以理解的文字，而是能結合使用者當下情境，轉譯成更貼近現代語境的內容。也因為每一次互動都能生成專屬結果，讓文化不只是被保存，更能被重新理解、重新體驗。

從博物館、文化觀光到這次的AI解籤應用，中華電信也試圖證明，科技不只提升效率，同樣能在文化場域中創造互動性、教育性與情緒價值，為傳統內容開出新的入口。

▲▼2026智慧城市展,中華電信,參展攤位,多軌道衛星通訊服務,AI文化科技應用,韌性醫療,5G無人載具智慧應用,AI智慧客服,智慧鐵道的數位孿生技術,節能智慧公車站牌,生物多樣性成果 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ AI虛擬人結合生成式AI與傳統求籤文化，打造沉浸式互動體驗，讓科技為文化注入全新溫度。（圖／記者姜國輝攝、資料照片）

智慧鐵道數位孿生　從被動維修走向預測管理

在交通應用上，中華電信展示智慧鐵道數位孿生技術，整合5G低延遲傳輸、複合式定位與雲端平台，打造即時列車管理系統，已獲智慧城市創新應用獎與雲端物聯網創新獎肯定。

中華電信行銷經理吳恩佑表示，過去鐵道管理多以單一列車為單位，「現在可以做到多車同步監控，管理者不用詢問司機，就能掌握所有列車資訊。」

透過數位孿生技術，系統可即時呈現列車運行狀況、速度與故障資訊，並結合大數據分析，進一步預測設備異常，讓維修模式從被動搶修，轉為預防性管理，大幅提升行車安全與營運效率。

另外，在民眾日常交通體驗上，中華電信也推出結合太陽能供電與電子紙技術的智慧公車站牌，不僅能即時更新公車動態資訊，還具備低耗能優勢。

系統同時導入遠端監控與資安管理平台，並設計預約候車功能，乘客只需按鍵即可通知司機停靠，提升公共運輸的便利性與友善度。

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 智慧鐵道數位孿生結合5G與大數據，即時監控列車並預測異常，同步搭配智慧公車站牌，提升交通效率與便利性 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼2026智慧城市展,中華電信,參展攤位,多軌道衛星通訊服務,AI文化科技應用,韌性醫療,5G無人載具智慧應用,AI智慧客服,智慧鐵道的數位孿生技術,節能智慧公車站牌,生物多樣性成果 。（圖／記者姜國輝攝）

5G × AIoT　打造生態保育新模式

在永續發展領域，中華電信於台南七股濕地打造全台首創「多模態智慧生態監測系統」，結合AI影像與鳥聲辨識、水質監測與AIoT技術，全天候掌握生態變化。系統可即時監測水質pH值、溶氧與水位，並預警肉毒桿菌等風險，讓保育從過去的被動應對，升級為主動預防。

同時透過AI電子圍籬，有效降低人為與動物干擾，提升棲地安全。實際成效也逐步顯現，2025年黑面琵鷺數量成長35%，疑似疾病受傷案例也大幅下降。除了監測，中華電信也導入AR與數據視覺化，打造生態教育中心，讓民眾能以沉浸式方式理解環境變化。

未來這套模式也將擴展至智慧農業與國土監測，並推動全台保育計畫，逐步建立國家級生態數據基礎，讓科技成為生物多樣性治理的重要力量。

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 中華電信結合5G與AIoT打造七股濕地智慧監測系統，從生態偵測到風險預警全面升級，推動保育邁向數據化與永續發展 。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼ 。（圖／記者姜國輝攝）

從「連線」到「不中斷」　智慧城市進入韌性時代
從多軌衛星、智慧醫療、無人載具，到文化科技與生態保育，中華電信在本次智慧城市展中，呈現的不只是單一技術，而是一整套跨領域整合的城市解決方案。

當城市愈來愈依賴數位系統，「不中斷」的能力，成為真正關鍵。而這場從太空延伸到地面的技術整合，也正在重新定義智慧城市的下一步。

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