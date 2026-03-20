清明前夕迎新塔落成　金華山打造承載愛與思念的紀念堡壘

▲由金華山長青孝園打造的「真如淨苑藏寶塔」正式宣告落成。（圖／金華山提供，下同）

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清明時節即將到來，許多人在掃墓追思時除了緬懷先人，也會開始思考「身後的家」。對於「生前的家」，大家往往細心比較周邊環境、建築結構與生活品質，然而，「身後的家」同樣該好好規劃，因為那不僅是一處長眠之所，更是讓親情與思念得以跨越時空、無限延續的紀念空間。

過去的觀念中，談論「身後安排」總被視為禁忌，但隨時代變遷，現代人對於生命禮儀觀念已逐漸改變，越來越多家庭傾向「提前規劃」紀念空間，希望為摯愛預留一塊能長久守護記憶的淨土。順應這份對家人的承諾，由金華山長青孝園精心淬鍊、匠心打造的「真如淨苑藏寶塔」，於清明前夕正式宣告落成，這是金華山近年最重要的建設瑰寶，期待讓後代子孫在追思時，感受到的不再是冰冷沈重的悲傷，而是溫馨尊榮的歸屬感。

▲金華山「真如淨苑藏寶塔」汲取日本國寶「姬路城」的古城建築意象為靈感。

走進金華山園區，最引人注目的莫過於「真如淨苑藏寶塔」莊重典雅的建築外觀。這座寶塔在規劃之初，便跳脫傳統納骨設施的既定印象，靈感來自日本國寶「姬路城」建築意象，整體設計以「守護」與「永恆」為核心理念。

▲金華山「真如淨苑藏寶塔」整體建築設計以守護與永恆為核心理念。

姬路城以其層層優雅屋簷與洗鍊的建築比例聞名於世，象徵歷久彌堅的守護與傳承，金華山將此「紀念堡壘」概念融入寶塔設計，透過交錯線條與穩重的基座比例，營造出莊重、靜謐且沉穩的空間氛圍。，讓這裡不只是安置親人的場所，更像一座承載著家族愛與思念的堡壘，將所有情感記憶完整地封存在宛如藝術品的建築中。

▲寶塔產品及園區多項設施大量採用高級花崗石材。

除了外觀設計引人入勝，內部的建材選擇更展現金華山對「長久守護」的承諾，金華山深知紀念空間必須禁得起時間與氣候的考驗，因此「真如淨苑藏寶塔」園區從牌位到戶外紀念設施，皆大量採用了硬度極高的高級花崗石材。

此外，為滿足不同家庭對於紀念空間的多元想像，金華山在「真如淨苑藏寶塔」內部規劃了多種產品系列，無論注重私密性或空間及氛圍，都能在不同紀念空間中找到最契合的歸處，透過結合建築意象與設計，金華山將「安放」提升至「守護」的層次，讓這座寶塔成為一座真正有溫度的紀念之所。

▲「真如淨苑藏寶塔」外部設施結合了日式古城美學與堅固石材工藝。

清明節返鄉祭祖之時，許多人會與家人討論未來安排或現有紀念空間的遷葬可能，無論預先為自己與家人規劃，或重新尋找更佳環境的搬遷，都在選擇一個關係到未來家人祭拜與追思的便利性舒適度，環境完善、能長久維護的地方。

目前金華山園區已全面開放預約參觀，並提供專人解說服務，這座結合了日式古城美學與堅固石材工藝的「真如淨苑藏寶塔」，無疑是一份送給家人最溫暖、也最長久的禮物，在這追思的節日，為思念找一個家，讓愛在此永恆流傳。

