日美峰會將登場　高市早苗擬表態「台海穩定」重要性

▲高市早苗抵達美國華府，日美高峰會將登場。（圖／首相官邸，下同）



記者許力方／綜合報導

日本首相高市早苗預計於美東時間19日在白宮與美國總統川普舉行會談，日本政府規劃在會中呼籲伊朗衝突降溫，強調確保荷姆茲海峽航行自由與能源供應穩定的重要性。日本媒體報導，高市同時有意強調，在承受中國施壓的情勢下，台灣海峽和平與穩定的重要性。此行是高市自去年10月上任以來首次訪問美國。

荷姆茲護航成焦點 自衛隊受法律限制

此次會談焦點之一，在於日本可提供的具體支援形式，以及美方可能提出的合作要求。川普過去曾要求盟國派遣軍艦至荷姆茲海峽護航商船，並對態度保留的國家表達不滿。不過，日本政府評估，在現行法制下，自衛隊難以直接投入戰區執行任務。

高市日前在國會答詢時表示，日本將依據法律決定可行作為，「能做的會做，不能做的也會清楚說明」。政府內部則研議，未來若情勢降溫，可能派遣掃雷部隊協助清除水雷，作為替代方案。

台海穩定與印太戰略 日方將再表態

除中東議題外，《產經新聞》報導，高市也預計在會中重申維護台灣海峽和平穩定的重要性，並與美方確認持續推動「自由且開放的印太」戰略，以自由貿易、航行自由與法治為核心，因應中國日益擴張的影響力。

在安全議題上，日本將重申反對伊朗發展核武立場，並就北韓核武與飛彈問題深化合作，同時爭取美方協助處理日本人遭綁架議題。