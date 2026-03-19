快訊／晚安小雞深夜發聲！自爆「遭騙1300萬」　憔悴上銬畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

曾在柬埔寨涉案入獄的直播主「晚安小雞」（本名陳能釧），今（19）日晚間返抵台灣後，再度引發關注。不僅因在台遭通緝一落地即被警方逮捕，他稍早也在臉書發文，坦言「歷經766天終於回來」，並向粉絲致歉，甚至預告將召開記者會說明「被騙1300多萬」內情。

▲晚安小雞上銬步出機場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲晚安小雞返台發文致歉並自爆遭騙1300多萬。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

晚安小雞臉書全文如下：

哥姐們，歷經766天…

我們終於回來了，現已抵達桃園國際機場

在拘留所（23天）移民局（13天）共歷經36天

還因為一些事真的差點回不來…

我真的沒想到還能夠再一次踏上我的家鄉「台灣」

這段時間，有些事情我不能說，你們看到的是新聞的冰山一角，但我經歷的，是完全不同的故事

有人說我完了

有人說我活該

但我知道，有愛我的人跟生氣我的人在等我

對於小雞的粉絲們及大家，我想再次說聲：

「對不起讓你們失望了也讓你們擔心了」

這兩年來你們知道發生了什麼事在我身上嗎？

如果我把全部真相說出來

你們願意聽嗎？

包含關於我總共被騙1300多萬的事…

（根本不止400萬，為此我已負債累累，近期內會開說明記者會）

可以出聲讓我知道我的哥姐們都還在嗎？