提升社區式長照量能　水里鄉社福大樓歷時5年竣工

▲水里鄉社福大樓竣工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

水里鄉社會福利綜合大樓歷經5年多的籌畫與施工，投入總工程經費約8611萬元，日前終於完工落成，南投縣政府指出，該棟大樓不但是水里鄉水里國中學區的長照新地標，也讓水里鄉的社區式長照資源邁出關鍵一步。

水里社福大樓落成揭牌典禮於3月17日辦理，副縣長王瑞德、衛福部長照司副司長吳希文，縣議員陳淑惠、王秋淑、黃春麟，水里鄉長葉銘豐、鄉代表會副主席詹淵州及多位代表、各村村長及多位在地鄉親都到場共襄盛舉。

王瑞德指出，此計畫由水里鄉公所於107年提出申請，縣府爭取經費、108年獲衛福部納入前瞻基礎建設計畫，補助4950萬元，施工過程面臨第一期工程因擋土牆變更設計、原物料上漲等因素，111年一度停工，縣府為確保政策不中斷，除原先補助鄉公所275萬元，再補助1399萬元，合計1674萬元、鄉公所自籌1987萬元，讓第二期工程順利於113年重新發包，成功化解停工危機。

縣府社勞局指出，該社福大樓主建物為4層樓建築，總樓地板面積1920平方公尺，一樓為停車場、二樓為社區活動中心、三樓為日間照顧中心、四樓為小規模多機能服務，三、四樓除可提供各30名長輩日間照顧服務，還提供2床臨時住宿，空間規劃結合社交、照顧與喘息功能，提供更具彈性的日間照顧及短期喘息，滿足家庭照顧者需求，且占地寬廣，後方為公園、鄰近火車站。

吳希文表示，水里鄉社會福利大樓的落成啟用，見證中央與地方攜手推動今年1月啟動的長照3.0政策，未來將持續整合中央與地方資源，讓鄉親實現在地健康老化、安老及安寧善終目標；王瑞德也表示，縣府將持續布建長照資源，厚植長照服務量能，讓南投的長輩都能在熟悉的社區中，獲得最貼心、最優質的長照服務。